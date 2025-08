Se va el político al que Bono fichó para "darse una modernidad": "Si no fuera maricón, no sé si sería alcalde"

El socialista Jesús Martín lo anunció personalmente, casi por sorpresa, hace algunas semanas: no optará a la reelección como alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), municipio vitivinícola del que lleva siendo alcalde desde 2003, en los comicios que se celebrarán en la primavera de 2027.

Una decisión que, ahora que se ha superado el ecuador del que es su sexto mandato consecutivo, ha ratificado en una entrevista concedida a la agencia de noticias Europa Press. Un diálogo en el que, como es habitual en este veterano regidor, se ha expresado sin pelos en la lengua y evitando cualquier tipo de eufemismo.

"Con perdón, pero si yo no fuera maricón, no sé si hubiera sido alcalde", ha recordado sobre sus inicios en la política. Un mundo al que llegó de la mano del histórico socialista José Bono, quien fuera presidente de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004.

Fue la entonces mujer del también exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, Ana Rodríguez, quien hizo amistad con Jesús Martín cuando se dedicaba a la promoción y el marketing en instancias europeas.

Al conocerlo, Bono lo fichó para potenciar la red de teatros de Castilla-La Mancha. Aunque también buscaba, según el propio alcalde de Valdepeñas, una referencia para darse una modernidad".

"Tenía miedo"

De ahí que Martín considere que su condición sexual jugó un papel clave en el inicio de su trayectoria pública. "Tenía miedo pero di el paso, pero bueno... gané las elecciones", reconoce durante su entrevista con Europa Press.

Aunque los comienzos como alcalde de Valdepeñas, recién estrenado el siglo XXI, no fueron sencillos. Incluso, en su primera legislatura, rememora insultos durante los primeros días atacándole por su preferencia sexual. Algo que los valdepeñeros no tardaron en normalizar.

Relata Jesús Martín que adquirió la costumbre de recibir en su despacho a cualquier vecino, por un máximo de 30 minutos, solo con la única premisa de saber el tema que querían abordar con el alcalde. En cierta ocasión, llegó un matrimonio quejándose porque iban a edificar un solar junto a su vivienda, quedando tapada la ventana de uno de los aseos.

"Tenemos un hijo como usted"

Aunque el regidor intuyó que la visita de aquella pareja escondía algo más que un problema tan nimio. "¿Cuál es de verdad el problema de ustedes?", preguntó. "Que tenemos un hijo como usted", contestaron los padres, en alusión a que el hijo era homosexual. "Quiéranlo mucho", cuenta Martín que aconsejó.

Sobre su extensa etapa al frente de la Alcaldía de Valdepeñas, a la que pondrá fin dentro de dos años, el también exsenador socialista considera que su gran éxito ha sido haber equiparado a un "poblachón manchego" con "cualquier ciudad europea".

Después de más de dos décadas como alcalde de la localidad, que cuenta con más de 30.000 habitantes, Martín asegura que ha hecho de la política municipal su "modo de vida" y que dejará el Ayuntamiento de Valdepeñas en un "momento dulce" para la localidad.

Sucesión

"Llegué para hacer la ciudad en la que me hubiera gustado nacer. Una ciudad donde poder ir a ver una ópera", indica, confiando en que su sucesor sepa "gestionar sabiendo que lo que se necesita dentro de dos meses, hay que iniciarlo hoy".

Aunque tiene claro "quién es la persona mejor preparada y con más capacidades", no ha desvelado a Europa Press cuál es su candidato predilecto. Eso sí, avisa a quien recoja su testigo que un alcalde en tiempos modernos tiene que venir "rodado".

Sobre Jesús Martín, el actual presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, dijo el pasado mes de julio al conocer que no optaría a la reelección: "Siempre será de los mejores alcaldes que ha tenido esta región", al tiempo que lo describió como "una referencia en muchos aspectos, con calidad humana y con categoría intelectual más que demostrada".



"Esté o no de alcalde, no va a perder ni un día de estar preocupado porque es un político vocacional, lo que tendría que ser casi una obligación moral, casi diría jurídica, para que alguien se dedica a la política", sentenció Page.

En dos años acabará un periplo de varias legislaturas donde ha llegado a ganar con un 75 % de los votos, contando con hasta 15 de 21 ediles del arco municipal. En las últimas elecciones, las de mayo de 2023, Jesús Martín volvió a vencer sacando más de 13 puntos al PP. Lo dejará aunque sigue estando en buena forma.