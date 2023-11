Un equipo de fútbol sala de Ciudad Real denuncia la agresión a su presidente tras un partido

El CD Salvatierra FS ha denunciado a través de sus redes sociales la agresión que sufrió su presidente, Jesús Ruiz Caballero, por parte del vicepresidente del Daimiel FS y de un aficionado, tras terminar el encuentro que los enfrentó con motivo de la octava jornada del Grupo XVI de Tercera División de Fútbol Sala.

Según el equipo de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), se trata del "segundo año consecutivo que suceden hechos lamentables" en su visita a Daimiel, denunciando que fueron víctimas de "insultos y agresiones". Así lo detallan en su comunicado, en el que han condenado este tipo de actos y han anunciado medidas legales "para que estos hechos no se vuelvan a repetir".

Tal y como ha detallado el propio Ruiz Caballero a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, "tras un partido tranquilo en el que ganaron 0-3, llegó el vicepresidente del equipo rival, L.G.D.L.G.E, y me dio dos golpes en la espalda". "Yo pedí a su directiva que llamasen a la Policía porque se me había apagado el teléfono, pero no lo hicieron", ha lamentado.

Asimismo, ha expresado que este le advirtió que este año saldrían por la puerta principal, "donde había un montón de gente". En su relato, explica que este aviso se debe a que el año anterior, los jugadores del Salvatierra FS tuvieron que abandonar el recinto por otra puerta debido a que el ambiente estaba tenso.

Acompañado por un amigo y miembro de la directiva rival, el presidente calzadeño se dispuso a salir, cuando fue "increpado" por un aficionado. "Mientras este me zarandeaba, agarrándome del pecho, llegó el vicepresidente y aprovechó para darme una patada en una pierna y un fuerte puñetazo en la zona lumbar de la espalda", ha recordado.

"Me fui a Urgencias y allí me hicieron el parte de lesiones. He denunciado la agresión a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y también a la Policía Nacional. Yo me encuentro bien, siguiendo el tratamiento pautado por el médico", ha expresado Ruiz Caballero.

Cabe destacar que algunos jugadores del Salvatierra FS están denunciando amenazas de personas cercanas al equipo rival a través de las redes sociales. Un hecho que ha sido confirmado por Caballero, que ha indicado que "el vicepresidente se dedica a acosar a ciertos jugadores de nuestra plantilla".

Tras el comunicado del club, el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha emitido una publicación en la que han instado a ambos equipos a encontrar "una solución pacífica y justa al conflicto".

El Daimiel FS "no tiene constancia de la agresión"

Por su parte, el Daimiel Fútbol Sala ha hecho un comunicado condenando todos los actos de violencia en el mundo del deporte. Además, han expresado que la situación con el Salvatierra FS "no viene de ahora, sino de años atrás".

Al respecto, el club ha indicado que no tiene constancia del hecho que denuncia el equipo de Calzada de Calatrava. "No va a dañar nuestro nombre y reputación como bien quiere el Salvatierra. En ambos pabellones hemos sido insultados por afición, directivos y jugadores de dicho club", ha afirmado.

Por ello, ante una rivalidad que está llegado a "extremos no deseados", desde el club han mostrado disposición para pararla y han solicitado "una reunión urgente entre los dos clubes" para solventar el conflicto.

