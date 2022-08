La Junta defiende el trasvase a Las Tablas de Daimiel: "Es clave para el futuro de la comarca"

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado este domingo que el trasvase del río Tajo al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel a través del sistema de abastecimiento a la Llanura Manchega es "la clave para el futuro de la comarca de La Mancha".

En una nueva entrada de su blog "Ruralsiglo21", Arroyo ha remarcado que el objetivo de este envío de agua, esta semana ya ha recibido unos 800 litros por segundo del río Tajo, es recuperar la superficie encharcada de este lugar "único" que, actualmente, tiene menos de 50 hectáreas encharcadas.

Así se espera que en los próximos dos meses y medio lleguen al parque hasta seis hectómetros cúbicos de agua, tres iniciales que le corresponden al parque nacional del propio trasvase Tajo-Segura, más otros tres que se utilizarán en las pruebas de puesta de funcionamiento de la tubería a la Llanura Manchega.

Arroyo ha estimado que, si todo sucede como está previsto y al aporte de agua se suman las lluvias esperadas en el otoño, podría alcanzarse una superficie encharcada de más de 1.000 hectáreas cuando ahora sólo hay agua sobre 49.

El consejero ha considerado que la tubería es una infraestructura básica para el desarrollo a medio plazo de una comarca de pueblos y agrociudades, que necesitan la garantía del acceso al agua para "mantener la esperanza y la ilusión por emprender y vivir en el medio rural".

"El reto demográfico se combate desde diversos enfoques y actuaciones, pero, sin duda, sin garantía de acceso al recurso básico para la vida y la economía, no es posible, siquiera, planteárselo", ha señalado Arroyo y, por ello, ha aseverado que la noticia del trasvase es "tan relevante".

“Alivio extraordinario”

La puesta en marcha de la tubería, que según avanzó este sábado será "a primeros" de 2023 y abastecerá a 15 pueblos, supone un "alivio extraordinario" para este paraje de 1.700 hectáreas, ha indicado el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

"Con algo menos de 1hm3 de agua al mes se garantizará el consumo de boca de 80.000 habitantes de los pueblos de La Mancha, que hoy sufren escasez de agua permanente y una calidad al límite de lo que la normativa considera como agua potable", ha agregado.

Y, ha recordado, que el agua que circule por esta infraestructura procedente del Tajo a partir del próximo año será "solo para consumo humano, solo para beber".

Además, el dirigente ha recalcado que "la reserva de hasta 50 hm3 del Tajo, para abastecer al Alto Guadiana, no supone un incremento de las cantidades a trasvasar desde el Tajo, si no que se detrae de los envíos para regadío al Levante", es decir, "no se trasvasa más agua desde el Tajo para garantizar el agua a los habitantes de La Mancha".

