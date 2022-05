El PP alerta del "atasco de licencias de obras" en Ciudad Real ante la "inoperancia" del Gobierno

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Paco Cañizares, ha alertado este lunes de un "atasco de licencias de obras sigue en el Ayuntamiento, con 13 meses de demora, por la inoperancia de este equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos".

Cañizares ha recordado que hace ya un año que el Colegio de Arquitectos de Ciudad Real mostró públicamente su preocupación por la demora en las licencias urbanísticas, una situación que no ha mejorado en estos últimos doce meses y que perjudica a los vecinos de la capital y, está paralizando, también, la inversión en la ciudad, ha informado el PP en nota de prensa.

Algunos ejemplos

Por poner algunos ejemplos, el portavoz ha destacado que este lunes, en la Junta de Gobierno Local, se ha concedido a la Diputación la licencia de obra para arreglar el edificio administrativo de su propiedad en la calle Rosa, una licencia que fue solicitada por los técnicos de la institución provincial el 8 de abril de 2021.

Misma situación se ha producido con una licencia para instalación hostelera, ubicada cerca de la pedanía de Valverde, que solicitó la licencia el 16 de abril de 2021. "Así es imposible que funcione una ciudad con retrasos incomprensibles en temas muy sencillos por la ausencia de dirección política", ha explicado Paco Cañizares.

"Así, sin duda, Ciudad Real no puede ser foco de atracción de empresas y por eso el polígono SEPES está paralizado, porque no somos capaces de conseguir que haya empresarios que quieran venir a invertir a Ciudad Real y, si no tenemos inversiones de futuro, la capital seguirá en la decadencia en la que se ha instalado estos años", ha indicado Cañizares.

