ANPE homenajea a una treinta de profesores jubilados en Ciudad Real

Este sábado ha tenido lugar el homenaje que ha dedicado el sindicato de educación ANPE a una treinta de profesores que se han jubilado, con motivo de la celebración del Día del Docente, que no pudo celebrarse en el mes de enero por culpa de la pandemia.

Al evento han asistido junto a la presidenta de ANPE, Mónica Sánchez de la Nieta, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, y el delegado provincial de Educación, José Caro, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante el transcurso del acto también se ha hecho entrega del Premio Educativo al medio de comunicación 'Mancha Información', cuya directora Nuria Villacañas no ha podido recoger presencialmente el galardón por problemas de agenda, aunque ha mandado un vídeo agradeciendo el reconocimiento.

La primera edil ha querido resaltar "la valiosa labor en aras de la educación y del progreso formativo de muchas generaciones de castellanomanchegos de los docentes, así como su entrega y capacidad de adaptación desde la responsabilidad".

Ha añadido Masías que "la educación, como la verdad, nos hace libres y es la llave de la libertad". "No hay educación sin imaginación y sin creatividad y debe pasar obligatoriamente por la educación de las emociones, unas emociones que, por desgracia, no aparecen en los currículos de las asignaturas".

Mónica Sánchez ha querido destacar "el valor que supone la educación como pilar fundamental de la sociedad, por lo que la clase política tiene que entender que si no invertimos en educación, la sociedad no va a avanzar" y se ha referido a los logros obtenidos en los últimos años como las amplias ofertas de empleo público, así como a ciertas reivindicaciones como la bajada de ratios, de horas lectivas, permiso para el cuidado de hijos menores que necesitan cuidados especiales en el domicilio o el cobro de los meses de verano de los interinos.

Por otra parte, el delegado provincial de Educación en Ciudad Real del Gobierno regional ha destacado el papel fundamental que han desarrollado los docentes "en estos años tan difíciles, una labor que han llevado a cabo sin horarios, con dedicación plena y dando visibilidad a la gran labor social que realizan".

Sigue los temas que te interesan