Nuevas actuaciones en Ciudad Real: reforma del Barrio del Pilar, mejora energética y más autobuses

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este martes diferentes asuntos de interés, entre los que se encuentran la mejora de eficiencia energética en el Quijote Arena y en el Mercado, la adquisición de dos nuevos autobuses y la remodelación integral del Barrio del Pilar, en el espacio comprendido entre las calles Virgen de los Santos y Virgen de las Viñas dentro de la Estrategia EDUSI.

Asimismo, también se ha aprobado la adecuación de la rotonda del Cubato y la concesión de 83 nuevas subvenciones del II Fondo de reactivación económica, gestionado por el Impefe, para paliar los efectos provocados por la covid-19, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a la mejora de eficiencia energética en el Quijote Arena y en el Mercado Mariana Boadella, la portavoz del equipo de Gobierno, Mariana Boadella, ha explicado en rueda de prensa que se ha aprobado el expediente y pliego para la instalación solar fotovoltaica, destinada a generación eléctrica para autoconsumo en el Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real. Una actuación financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, por un valor estimado de 45.302,29 euros más IVA. También, se ha aprobado el expediente y pliego para la instalación solar fotovoltaica en el Mercado Municipal para autoconsumo, con una inversión de 25.619,38 euros más IVA.

En relación con la mejora de las infraestructuras se ha aprobado el proyecto de mejora de eficiencia energética de iluminación interior del Pabellón Quijote Arena, con un valor estimado de 275.369,64 euros más IVA, con la finalidad de mejorar la eficiencia, el ahorro energético y el gasto económico, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para ello, se sustuirán las luminarias existentes por otras de tecnología LED, que incorporarán sistema de control y regulación del alumbrado artificial según la luz natural para un ahorro de consumo energético, lo que supondrá según explicaba Boadella de un 50 por ciento de consumo energético y un ahorro económico de más de 20.000 euros anuales.

Autobuses y Barrio del Pilar

De otro lado, se ha procedido a la adjudicación de dos autobuses urbanos con tecnología híbrida, cofinanciada por FEDER a la empresa King Long Buses España KL Buses SL con una inversión de 529.000 euros.

También se ha aprobado el proyecto de adecuación del espacio público comprendido entre las calles Virgen de los Santos y Virgen de las Viñas, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la estrategia EDUSI. Estas actuaciones se incluyen dentro de la línea de actuación 5, dentro del proyecto de regeneración integral en la zona del Barrio del Pilar.

Tiene una base de licitación de 754.649,39 euros y se está desarrollando en dos acciones diferentes, por una parte, un itinerario que conecte la estación del AVE con el casco urbano que ya está prácticamente terminada a falta de recepcionar y por otra, la ordenación y mejora del barrio en el descampado que separa las viviendas de La Esperanza del resto del barrio.

Actuación entre calles Virgen de los Santos y Virgen de las Viñas en Ciudad Real

Se incorporará un carril bici en la calle D. Pedro Pardo García, que conectará con el del Campus Universitario. Boadella ha explicado que, a veces, estos carriles "no se entienden porque se van tramos no conectados, ya que los proyectos no están terminados, pero la intención es unir todos ellos, con un cambio sustancial de la movilidad activa de la ciudad".

Además, con esta ejecución, se realizará una ordenación de dos parcelas, en una de ellas se proyecta una actividad deportiva compuesta por un espacio para la realización de parkour-calistenia y un aparcamiento disuasorio; y en la parcela anexa se proyectará una zona verde esparcimiento, que servirá de acceso a un edificio multifuncional.

Rotonda del Cubato

La portavoz del Equipo de gobierno también ha explicado la aprobación del proyecto de adecuación de la rotonda del Cubato, con el objeto de mejorar uno de los accesos principales de la ciudad, en concreto el de la CM-412 en su confluencia con la Avenida de Cabañeros.

Se actuará en la calzada de la rotonda, en ambos carriles, así como en sus accesos y en un tramo puntal de la avenida. Se mantendrán alineaciones de bordillos y la sección actual de la calzada. El presupuesto base de licitación es de 90.123,70 euros, más el 21% de IVA.

Por último, Boadella ha informado sobre la resolución de nuevas subvenciones del II Fondo de reactivación económica para trabajadores autónomos con asalariados y pequeñas y medianas empresas de hasta 10 trabajadores, puesto en marcha por el Impefe, para mitigar los efectos causados por el covid-19.

Se han aprobado 65 solicitudes de 2.500 euros y 18 de 3.500 euros. En total se llevan adjudicadas con este fondo 503 ayudas por un importe de 1.063.000 euros, a lo que hay que sumar el más de 1.000.000 de euros concedidos con el primer Fondo de reactivación.

