Caballero pide añadir "dos retos fundamentales" a la Constitución

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha pedido "mejorar la Constitución" añadiendo al texto "dos retos fundamentales" que no están recogidos y "que son del momento". Se trata de la revolución tecnológica y el medio ambiente.

Así lo ha señalado este jueves Caballero durante el acto de celebración del Día de la Constitución y sus 43 años, acompañado de la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, la delegada del Gobierno regional, Carmen Olmedo, y la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Hererros. Durante esta jornada, además, se ha hecho entrega de los premios al concurso sobre la Carta Magna que cada año realiza la Diputación Provincial con los centros educativos.

Según el presidente, "hay que actualizar el texto" ya que "dos tercios de los españoles y españolas no pudieron votar la Constitución porque o bien no habían nacido o no tenían la edad". Además, ha defendido que la revolución tecnológica es un fenómeno "que impacta de manera directa en los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y no hay recogido en una sola línea ni una sola palabra al respecto en la Carta Magna."

Sobre el segundo reto, ha dicho que "tampoco está bien recogido" y que "hay que darle cobertura". "Tiene que ver con la necesidad de la sostenibilidad y de poder disfrutar en condiciones mínimas y desde luego, nuestros descendientes de un planeta sano y de un modelo de energía que sea compatible con este modelo de protección del planeta", ha añadido.

Dicho esto, ha sostenido que tanto las nuevas tecnologías como el medio ambiente son "estos dos elementos tan importantes en la actualidad que precisan de ser recogidos en la Constitución" añadiendo que es necesario hacer un esfuerzo con todas las fuerzas políticas y asumir que se puede mejorar.

Asimismo, ha opinado que "se supone que los políticos del momento están más preparados y tienen una experiencia con la que no contábamos entonces para abordar este proceso".

"Tienen que dejar a un lado los intereses partidistas y saber que para que ganemos todos y todas, los españoles y españolas, posiblemente tengamos que dejar a un lado los intereses partidistas, ese es el objetivo de un día como hoy donde reclamamos que tenemos una Constitución vigorosa, fuerte, pero que también se puede adaptar a nuevas realidades", ha apostillado.

Por su parte, Masías ha anunciado que, a partir del 1 de enero del próximo año, todos los nacidos en Ciudad Real que cumplirán 18 años en 2022, recibirán en su casa una Constitución española de bolsillo "para que sepan que con esa mayoría de edad también tienen una referencia y derechos que van recogidos en un marco que pueden entender".

"Creemos que la Constitución es un instrumento útil para garantizar los derechos de los españoles y de las españolas, pues desde el Ayuntamiento este año hemos querido ir un pasito más allá", ha dicho.

Olmedo ha comenzado su intervención haciendo hincapié en "la importancia que tiene la carta Magna", añadiendo que "no es lo mismo gestionar Castilla La Mancha, una comunidad autónoma muy amplia, muy rural, con una población muy dispersa a una comunidad autónoma como puede ser Valencia o el País Vasco".

"Tenemos unos condicionantes específicos y precisamente esa esa posibilidad de autogobierno de autogestión que nos da la Carta Magna como comunidad autónoma es la que nos ha permitido llegar a los niveles de progreso y de bienestar que hoy en día tenemos en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla La Mancha", ha añadido.

Finalmente, Herreros ha defendido que "hay que fortalecer los lazos y asegurar ese consenso que hace que las leyes sean más fuertes cuando están aprobadas por por la unidad de todas las fuerzas políticas".

