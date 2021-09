José Manuel Caballero, proclamado secretario general del PSOE de Ciudad Real

El secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha superado "sobradamente" los avales de la militancia del PSOE de Ciudad Real, necesarios para asumir de nuevo el cargo de secretario general de los socialistas de la provincia de Ciudad Real.

Así, Caballero ha manifestado tras obtener el numeroso apoyo de la militancia de la provincia ciudadrealeña para ser reelegido líder de los socialistas --un proceso al que se presentaba como único candidato-- que está "muy ilusionado y agradecido" por los cientos de compañeros que le han respaldado en forma de aval.

Un agradecimiento que Caballero hace extensible a todos los militantes del Partido Socialista que hay en la provincia y que le han ayudado durante todos estos años a "aumentar la representación en la Diputación, mejorar el porcentaje en las Cortes de Castilla-La Mancha, ganar las elecciones generales las dos ocasiones que se celebraron y gobernar en más municipios que en 2015", ha informado

Considera así que el apoyo recibido de la mano de la consecución de avales en un proceso en el que no ha tenido competidor, "es fundamental" y contribuye a darle la "fuerza suficiente para liderar de nuevo un PSOE transformador, plural e integrador". Más si cabe, ha explicado Caballero, "cuando los militantes podrían haber pensado que no era necesario avalar al no haber otro adversario político dentro de la formación".

En ese sentido, añade Caballero que estos apoyos de parte de la militancia le permiten coger impulso para que, en 2023, "el PSOE vuelva a ser la fuerza mayoritaria, la que consiga más alcaldías, mantener la Diputación y seguir contribuyendo a la victoria de los socialistas y de García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Al mismo tiempo, quiere "que el partido siga siendo el partido de la provincia que más afiliados tiene y el más dinámico, abierto y transparente y el que más "se parece" a la mayoría de la población de la provincia" subraya el líder socialista.

El secretario provincial del PSOE de Ciudad Real ha pedido ayuda y colaboración a los militantes para los próximos cuatro años. Con todos ellos quiere contar al considerar que son "imprescindibles" para lograr el objetivo de ganar las elecciones provinciales y autonómicas que permitirán seguir mejorando la vida de la gente.

José Manuel Caballero será proclamado definitivamente como secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real en el Congreso del 27 de noviembre y, de la celebración del mismo, se extraerá la nueva Ejecutiva provincial que le acompañará al frente del PSOE ciudadrealeño.

