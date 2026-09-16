Serrano destaca que los mayores son "un baluarte" para mantener viva la historia y tradiciones de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor este miércoles el papel de las personas mayores en la construcción de la ciudad y en la conservación de su historia, identidad y tradiciones, durante el desayuno institucional celebrado en el Salón de Autoridades del Recinto Ferial con motivo del Día del Mayor en la Feria.

Serrano, acompañado por la concejala de Mayores, Gala de la Calzada, miembros del equipo de Gobierno y representantes de la Corporación Municipal, ha felicitado a las personas mayores de Albacete y, en su nombre, a todos los integrantes del Consejo Municipal de las Personas Mayores.

Durante el encuentro, el alcalde ha definido a este colectivo como "un baluarte" que ha puesto "los cimientos para que otras generaciones podamos seguir levantando proyectos y afianzando el futuro".

Desayuno institucional Día de los Mayores en la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Asimismo, ha señalado que la jornada sirve tanto para trasladarles el agradecimiento de la ciudad como para "volvernos a encontrar y poder seguir afrontando el futuro juntos".

A falta de menos de 48 horas para el cierre de la Puerta de Hierros, Serrano ha hecho también balance de una nueva edición de la Feria de Albacete, que ha definido como "la feria de España" y que cuenta con más de 700 años de historia.

En este sentido, ha destacado la importancia de esta celebración no solo desde el punto de vista social y cultural, sino también económico. "Es la mayor empresa de la ciudad", ha afirmado el alcalde, quien ha defendido que, si se continúa "cuidando y mimando" como han hecho generaciones de albaceteños, seguirá siendo "un referente para Albacete".

La Feria, como parte de la identidad de la ciudad

Serrano ha relacionado la Feria con la propia identidad de Albacete y con su carácter acogedor, recordando que la ciudad ha sido históricamente "un cruce de caminos del centro de España al sureste español".

Una condición que, a su juicio, ha contribuido a consolidar una Feria "abierta, participativa y con una gran capacidad de proyección".

El alcalde ha puesto como ejemplo de esta apuesta por conservar la memoria de la celebración algunas de las iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento durante esta edición.

Entre ellas ha mencionado la recreación de la Feria de 1926 en la Puerta de Hierros, realizada con la colaboración del grupo Algazara y la Asociación de Amigos del Cuchillero.

Esta recreación permitió recuperar la imagen de la tradicional 'cuerda', con mulas y caballerías y la presencia de tratantes dedicados a la compraventa de animales y aparejos.

Serrano ha vinculado esta recuperación de las tradiciones con otro de los elementos característicos de la ciudad, la artesanía cuchillera.

Desayuno institucional Día de los Mayores en la Feria de Albacete.peg Ayuntamiento de Albacete

En este contexto, ha asegurado que las personas mayores "han contribuido a forjar la identidad de Albacete como aquí se forja el acero con el que hacemos esas obras de arte, que también forman parte de nuestra identidad".

El alcalde ha recordado igualmente algunas de las efemérides que celebra la ciudad durante este año, como el centenario del Himno de Albacete o la recuperación del templete del Parque Abelardo Sánchez.

Según ha señalado, estas actuaciones persiguen "recuperar, afianzar, recordar y poder afrontar el futuro juntos", poniendo en valor el patrimonio, la historia y las tradiciones de la ciudad.

En esta línea, Serrano ha asegurado que seguirá trabajando para mantener vivas las señas de identidad y las tradiciones que han convertido a la Feria de Albacete en una celebración reconocida y querida por generaciones de albaceteños.

"Seguir disfrutando, aprendiendo, participando y aportando"

Por su parte, la concejala de Mayores, Gala de la Calzada, ha reivindicado la aportación de las personas mayores a la sociedad y ha destacado que su experiencia, sabiduría y trayectoria "son un patrimonio que nuestra sociedad no puede permitirse perder".

La edil ha defendido la necesidad de avanzar hacia una ciudad en la que cumplir años suponga "seguir disfrutando, aprendiendo, participando y aportando", y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para que "las personas mayores sigan siendo protagonistas de nuestra ciudad".

Asimismo, ha reconocido la labor desarrollada por las asociaciones de mayores y el voluntariado y ha reafirmado el compromiso municipal con las políticas destinadas al envejecimiento activo, la participación, la autonomía y el bienestar, así como con la lucha contra la soledad no deseada.