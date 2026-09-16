Albacete suspende actividades de la Feria Infantil ante el aviso amarillo por lluvias y tormentas

El Ayuntamiento de Albacete ha acordado cerrar los parques y suspender alguna de las actividades programadas en la Feria Infantil debido al aviso amarillo por lluvias y tormentas que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles.

El Consistorio albaceteño ha informado en una nota de prensa de que los avisos por lluvias y tormentas están activos entre las 14:00 y las 22:00 de este miércoles y de 3:00 a 20:00 horas de este jueves.

Así, se anuncian fuertes rachas de viento para la tarde de este miércoles y lluvia generalizada durante todo el día y para este jueves también se prevén lluvias generalizadas durante todo el día, con un pico de lluvia más intenso por la mañana.

Por ello, han acordado que los parques, incluido el Cementerio, se cerrarán a las 14:00 de este miércoles hasta el 18 de septiembre por la mañana, tras la revisión y la subsanación de posibles daños, aunque se podría replantear la apertura si cambia la previsión, dependiendo de la evolución del temporal.

Las actividades feriales que se verán afectadas por el cierre son, tanto este miércoles como este jueves, la Feria Infantil con castillos hinchables prevista de 17:00 a 19:00 en el Parque Abelardo Sánchez, y el XXVII Festival Internacional de Títeres Ciudad de Albacete que se iba a celebrar en el mismo lugar a las 19:00.

El Ayuntamiento de Albacete ha recomendado recomienda precaución a la ciudadanía, especialmente en las zonas con árboles de gran porte o donde se puedan producir desprendimientos.