Albacete busca ser "el destino cicloturista de España" con una Gran Fondo de 155 kilómetros y 3.000 metros de desnivel

La VI Gran Fondo Ciclodeportiva Internacional Sierra de Albacete se celebrará el 17 de abril de 2027 con un recorrido de hasta 155 kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo, y volverá a recorrer parte del trazado por el que pasó La Vuelta.

La Diputación de Albacete quiere aprovechar el tirón del ciclismo para situar a la provincia como un referente nacional del cicloturismo. Así lo ha defendido su presidente, Santiago Cabañero, durante la presentación de la VI Gran Fondo Ciclodeportiva Internacional Sierra de Albacete, que ya tiene fecha para 2027: será el próximo 17 de abril y contará con un máximo de 2.350 participantes.

La prueba, organizada por el Club Ciclista Onturense, ha sido presentada este martes en el stand de la Diputación en el Recinto Ferial de Albacete, dentro de la Feria.

Presentación de la VI Gran Fondo Ciclodeportiva Internacional. Diputación de Albacete

Una edición que llega con un nuevo recorrido y algunas zonas inéditas respecto a años anteriores, además de transitar por parte del trazado de la etapa de La Vuelta que recientemente recorrió la provincia.

"La Gran Fondo Sierra de Albacete va a ayudar a consolidarnos en esa apuesta que estamos haciendo por el cicloturismo deportivo", ha asegurado Cabañero, que ha situado el objetivo de la institución provincial en "convertirnos en el destino cicloturista de España".

El presidente de la Diputación ha explicado que la intención no es limitar esta apuesta a la celebración de grandes pruebas deportivas, sino conseguir que los aficionados puedan acudir a la provincia durante todo el año para practicar ciclismo.

Presentación de la VI Gran Fondo Ciclodeportiva Internacional. Diputación de Albacete

Para ello, ha señalado que la institución está tomando como referencia otros territorios que ya cuentan con una importante tradición cicloturista, como Girona.

"Queremos convertir la provincia de Albacete no solo en un lugar en el que hay grandes pruebas, sino también en un lugar en el que poder venir en cualquier momento del año a disfrutar del cicloturismo", ha afirmado.

Un recorrido con puertos conocidos y nuevas zonas

La VI Gran Fondo Sierra de Albacete tendrá dos recorridos. El principal será de unos 155 kilómetros y acumulará 3.000 metros de desnivel positivo, mientras que el trazado corto contará con 100 kilómetros y 2.000 metros de desnivel.

La salida y la meta estarán situadas en Riópar y los participantes atravesarán los términos municipales de Molinicos, Ayna, Alcadozo, Liétor y Elche de la Sierra, entre otros puntos de la sierra albaceteña.

El responsable del recorrido, Manuel Garijo, ha definido el trazado como "entretenido y variado", con carreteras nuevas y varias zonas que pretenden sorprender a los corredores.

Entre los puertos incluidos figuran algunos ya conocidos de anteriores ediciones, como el Peralejo, el Caballo o la Boquera, mientras que otros serán inéditos, como el puerto de La Dehesa, en la zona de Alcadozo, o el puerto Fuente del Taif, en Liétor.

Además, una parte del recorrido coincidirá con el trazado por el que discurrió la etapa de La Vuelta. "Venimos de vivir un subidón con esa etapa", ha señalado Cabañero, que considera que la carrera sirvió para mostrar que Albacete es "una provincia aficionada al ciclismo" y con posibilidades para disfrutar de este deporte.

Las inscripciones para la Gran Fondo ya están abiertas y durante los primeros cinco minutos se registraron más de 30 participantes. La organización ha fijado en 2.350 el número máximo de dorsales, ligeramente por encima de los de la pasada edición.

El objetivo, según Garijo, es mantener un crecimiento progresivo de la prueba. "No queremos 4.000 cabreados, queremos 2.000 corredores contentos", ha resumido.

Actividades para toda la familia

La Gran Fondo no se limitará a la competición deportiva. La programación incluirá una feria deportiva, fiesta, ludoteca y actividades dirigidas a niños y familias.

El diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha, ha destacado que la provincia cuenta con "las condiciones perfectas" para desarrollar este tipo de turismo y ha defendido su potencial para contribuir al desarrollo económico de los municipios de la sierra.

La intención, ha explicado, es que la cita se convierta en "una experiencia completa" y tenga también un componente familiar.

La organización también quiere aumentar la presencia de mujeres en la prueba. Para ello, las integrantes del proyecto Women in Bike serán las embajadoras de la próxima edición.

El colectivo, nacido en 2018, reúne ya a más de 300 mujeres y trabaja para fomentar la incorporación femenina al ciclismo y facilitar la participación en pruebas cicloturistas.

"Queremos incentivar el ciclismo femenino, que las chicas se incorporen más a las pruebas cicloturistas. Vamos a ser la parte visible del ciclismo femenino en esta Gran Fondo", ha explicado Adela Muñoz.

Cabañero ha insistido en que la Diputación busca que las pruebas deportivas de la provincia tengan "una igualdad real" y ha confiado en que la presencia de Women in Bike permita incrementar la participación femenina en esta edición.

La organización prevé anunciar nuevas novedades durante las próximas semanas. El propio presidente de la Diputación ha avanzado que habrá "alguna gran sorpresa más" y una "presencia muy importante" en la prueba, aunque por el momento ha evitado concretar de qué se trata.