CCOO anuncia una huelga en el Hotel Palacio de Albacete durante la Feria por los impagos a 90 trabajadores

CCOO ha denunciado este viernes la situación en la que se encuentran los 90 trabajadores del Hotel Palacio de Albacete, a los que la empresa adeuda la nómina de julio y la paga extra, por lo que ha anunciado la convocatoria de una huelga del 7 al 17 de septiembre, durante la Feria de la ciudad.

A través de un comunicado, el sindicato ha informado de que tras la reunión mantenida este jueves con la empresa Inversiones Hoteleras, "en la que lejos de plantear soluciones se limitó a poner excusas y justificar el impago de las nóminas", se ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

"Ya no nos valen más pretextos ni explicaciones: queremos que la empresa pague la deuda que tiene con sus trabajadores porque parece mentira que se les olvide algo tan obvio, recogido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, como es su obligación de pagar los salarios”, ha insistido el sindicato.

No obstante, la empresa aún tiene plazo para resolver la situación. Se ha fijado una nueva reunión para el próximo jueves, 20 de agosto, con el objetivo de que la empresa presente un calendario de pagos que contemple el abono de las nóminas pendientes y de la correspondiente a agosto antes de la Feria.

Si el día 20 no se vislumbra la salida al conflicto, el día 25 se presentará la papeleta para la mediación previa a la huelga, y el 28 se celebrará ese acto de mediación, en el que la empresa aún podrá plantear una solución.

El secretario general de CCOO Albacete, Francisco Gómez, se ha referido también a la situación atípica de esta mercantil, que es también la concesionaria de una licitación del Ayuntamiento de Albacete.