La programación juvenil de la Feria de Albacete incluirá un nuevo espacio con talleres, música y ocio sin alcohol

La concejala de Juventud de Albacete, Gala de la Calzada, ha detallado la programación de actividades juveniles para la Feria de Albacete 2026, una agenda que incluye actuaciones musicales, actividades participativas, una comida de encuentro juvenil, una programación especial de la emisora municipal Nova Onda y el estand informativo del Centro Joven durante la Feria.

De la Calzada ha señalado que esta programación es "un ejemplo más del compromiso del equipo de Gobierno con la población juvenil y el fomento de un ocio saludable, creativo y seguro", que ofrece alternativas reales para que los jóvenes puedan disfrutar de la Feria en entornos diseñados para ellos y alejados del consumo de alcohol y otras conductas de riesgo.

La concejala ha recordado que muchos jóvenes de entre 14 y 18 años se enfrentan actualmente a una oferta de ocio vinculada, en numerosos casos, al consumo de alcohol y a espacios poco seguros. Por ello, considera fundamental que el Ayuntamiento impulse propuestas para socializar, expresarse y divertirse en un entorno protegido y acorde con valores positivos.

En este sentido, De la Calzada ha explicado que la programación juvenil persigue varios objetivos fundamentales: promover el talento joven, fomentar la creatividad y el emprendimiento artístico, educar en un ocio saludable demostrando que es posible disfrutar sin recurrir a sustancias, ofrecer espacios adecuados de convivencia durante la Feria y generar confianza entre las familias y la comunidad.

Uno de los ejes principales de la programación será el JovenFest que se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas, en la zona de los Ejidos de la Feria (Zona Verbena), gestionado por Territorio Musical.

Se trata de un evento libre de alcohol, en el que no se venderán bebidas alcohólicas ni se permitirá acceder al recinto con ellas. El festival está dirigido preferentemente a jóvenes de 14 a 18 años, aunque también podrán acceder jóvenes de entre 18 y 30 años hasta completar el aforo permitido.

El jueves 10 de septiembre tendrá lugar además una comida de encuentro juvenil, de 15:00 a 17:00 horas, con arroz para los 100 primeros jóvenes asistentes, junto a actividades organizadas por el Centro Joven para dar a conocer los servicios municipales dirigidos a la juventud.

La programación musical contará con la participación de jóvenes artistas y DJs locales, entre ellos Ismael Tebar DJ, DJ Peligro, Francho Herraiz, Eros DJ, Del Puerto y Silvia G, Nelson Varro, Robby M y Blin Blin.

Paralelamente, durante las tres jornadas se desarrollarán actividades como Tote Bag, Mensaje al futuro, Muro creativo de la Feria, Pasaporte Feria con premio final, Glitter Festival Make Up, Photo Experience 360º, Cabina El dinero vuela, Street Sports y talleres para aprender a preparar cócteles sin alcohol, entre otras propuestas participativas.

Programación especial de Nova Onda

La concejala ha explicado que la emisora juvenil municipal Nova Onda realizará una programación especial con diez programas en directo, de dos horas de duración, desde el estand del Centro Joven.

Las emisiones tendrán lugar del 8 al 17 de septiembre, en horario de 11:30 a 13:30 horas, a través del 101.9 FM y www.novaonda.net, e incluirán entrevistas, programas especiales, difusión de actividades juveniles y cobertura de los eventos organizados durante la Feria.

De la Calzada ha recordado que Nova Onda constituye un proyecto de comunicación juvenil plenamente alineado con los objetivos del Plan Municipal de Juventud, ya que favorece la participación activa, la creatividad, el acceso a la información y la expresión de la voz joven de Albacete.

Un espacio para los menores de 15 años

La concejala ha señalado que la programación contempla también un espacio específico para menores de 15 años, promovido y gestionado por Aguas de Albacete con la colaboración del Centro Joven, en la zona de descanso del Recinto Ferial.

De la Calzada ha explicado que este espacio dará continuidad a la experiencia desarrollada en la edición anterior y ofrecerá actividades lúdicas, deportivas, musicales y de tiempo libre adaptadas a esta franja de edad, con el objetivo de fomentar el desarrollo personal, el ocio saludable, la inclusión y la convivencia en un entorno seguro y supervisado.

Según la edil, esta programación responde a una demanda real detectada por el Centro Joven y reafirma la voluntad del Ayuntamiento de convertir la Feria de Albacete en un espacio cada vez más inclusivo, participativo, educativo y enriquecedor para todas las edades, especialmente para los jóvenes, "que son el presente y el futuro de nuestra ciudad".

Estand informativo del Centro Joven

El Centro Joven dispondrá de un estand informativo del 9 al 17 de septiembre, que funcionará como punto de información juvenil y apoyo a toda la programación.

El horario de atención será de 11:30 a 13:30 horas por las mañanas, a cargo del personal técnico del Centro Joven, y de 19:00 a 21:00 horas por las tardes, mediante un monitor contratado.