Albacete convierte un solar en desuso en un oasis verde con parque, juegos inclusivos y una fuente transitable

El alcalde de Albacete en el lugar de las obras. Ayuntamiento de Albacete.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado este martes las obras que el Ayuntamiento de la ciudad está llevando a cabo en un solar municipal en desuso.

Al inmueble, que posee más de 1.000 metros cuadrados, se accede por la calle Ángel 32. El objetivo de esta labor es crear una nueva zona verde que estará unida al parque de la calle Amparo para seguir avanzando hacia una ciudad "más verde, amable, sostenible y con mayor calidad de vida".

Junto a la concejal de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, el concejal de Proximidad, Carlos Calero, representantes del movimiento vecinal y de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de parques y jardines, Serrano ha comprobado in situ la buena marcha de las obras.

El alcalde junto a concejales y representantes vecinales en el lugar de las obras. Ayuntamiento de Albacete.

Con una inversión que asciende a los 462.869 euros, el Ayuntamiento también da respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas del barrio en lo referente a la instalación de una nueva área de juegos infantiles. La zona de juegos infantiles contará con un espacio de 160 metros cuadrados con pavimento de seguridad de caucho y juegos inclusivos para los diferentes rangos de edad.

El alcalde ha asegurado que este proyecto es un ejemplo más de la apuesta decidida del Equipo de Gobierno por dar un uso sostenible y de convivencia ciudadana a solares municipales que están sin uso.

Asimismo, el proyecto contará con espacios de sombra de 120 metros cuadrados en los paseos laterales, 140 metros cuadrados de protección frente al efecto 'isla calor' en la zonas de juegos infantiles y una fuente de agua transitable sin profundidad de unos 80 metros cuadrados que incluirá 20 chorros, iluminación y suelo antideslizante, según ha indicado el alcalde, quien también ha recordado que habrá nuevos bancos y once papeleras basculantes.

Trabajadores en la zona de obra. Ayuntamiento de Albacete.

En cuanto a las plantaciones y siembras, Serrano ha señalado que habrá parterres ajardinados de tipo geométrico y cuadrangular siguiendo la configuración del jardín de la calle Amparo al que se pretende dar continuidad con tierra vegetal y plantación de arbustivas, así como arbolado de sombra, ocupando unos 400 metros cuadrados.

El alcalde ha puesto en valor la colocación de diez farolas solares híbridas que permitirán la alimentación de la red pública para complementar las baterías solares, dado que los edificios del entorno pueden llegar a sombrear las farolas a lo largo del día.

Serrano ha asegurado que seguirá ofreciendo su escucha activa a los vecinos y vecinas de Albacete para seguir mejorando con el objetivo de hacer de la ciudad un lugar mejor en el que vivir y con mayor calidad de vida.