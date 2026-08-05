Cáritas pone en marcha su gran Tómbola en Albacete: 801.232 papeletas, 180.000 premios y 300 voluntarios

La Tómbola de Cáritas abrirá este jueves, 6 de agosto, a las 20.00 horas en el Paseo de la Feria de Albacete. En esta edición se pondrán a la venta 801.232 papeletas, unas 65.000 más que en 2025, y se repartirán 180.000 premios directos.

Con más de siete décadas de historia, la Tómbola afronta este año una edición marcada por el crecimiento, la participación y el inicio de la cuenta atrás hacia un aniversario muy especial: en 2027 cumplirá 75 años.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha acompañado al secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete, Antonio García, en la presentación de las principales novedades de esta edición. En el acto también han participado el responsable de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio González, y el delegado episcopal de Cáritas, José Antonio Abellán.

Según Serrano, este es un evento "de la esperanza, del compromiso y de la tradición, donde además se estimula el voluntariado y el empleo". El regidor de la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha ha agradecido el esfuerzo coordinado de las empresas, las instituciones públicas, los voluntarios y los participantes.

"Albacete tiene alma y corazón porque una ciudad que cuida y ayuda a su gente es una ciudad mejor para vivir", ha remarcado Serrano. El primer edil ha informado que más de 300 voluntarios participarán en esta iniciativa desde su apertura y que —durante estos días— se contratará a 17 personas.

Por su parte, García ha recordado que la Tómbola nació hace más de siete décadas para financiar la construcción de unas viviendas sociales promovidas por el Obispado y que desde entonces, siguiendo esa línea de Misión Diocesana, ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales fuentes de financiación de la acción social de Cáritas.

"Cada boleto que abrimos es una semilla de ilusión, de dignidad y de esperanza para muchas familias que necesitan volver a empezar", ha señalado el secretario general de la entidad diocesana.

En la misma línea, González, responsable de Globalcaja, ha reafirmado el compromiso de la entidad con esta iniciativa. "Representa los valores que compartimos: el compromiso con la sociedad y la cercanía con el territorio. Es un orgullo colaborar con un proyecto que apuesta por las personas y ofrecerles una vida mejor".

Más de 800.000 papeletas

La respuesta de los ciudadanos durante la pasada edición, en la que se agotaron todas las papeletas antes del final de la Feria, ha llevado a Cáritas a ampliar el número de boletos. Este año se pondrán a la venta 801.232 papeletas, unos 65.000 más que el pasado año.

La Tómbola ofrecerá este año 180.000 premios directos y distintas modalidades de participación, entre ellas los tradicionales premios reuniendo la palabra Cáritas, las estancias en casas rurales y los dos sorteos ordinarios y el extraordinario, que tendrá como premios, un Fiat 500 Hybrid y un viaje a Roma para dos personas, que se celebrarán en el transcurso de la Feria de Albacete. Entre las novedades de este año figura una nueva modalidad de premios de la mano de la empresa albaceteña Arcos.

Quienes reúnan siete boletos de este patrocinador podrán conseguir un estuche con dos cuchillos de la marca Arcos. "Es un ejemplo de cómo las empresas de nuestra tierra se implican en un proyecto que ya forma parte del patrimonio sentimental de Albacete", ha destacado García.

El responsable de Cáritas también ha agradecido el respaldo que un año más presta Globalcaja, patrocinando la impresión de los boletos y manteniendo su compromiso con este proyecto, y del Ayuntamiento de Albacete.

Septuagésimo quinto aniversario

La edición de este año supone también el inicio de la preparación de una efeméride muy significativa. En 2027 la Tómbola de Cáritas celebrará 75 años, un aniversario que la entidad quiere convertir en una celebración de toda la ciudad.

Por ello, Cáritas ha realizado un doble llamamiento. Por un lado, ha invitado al tejido empresarial a sumarse a esta conmemoración aportando productos, patrocinando premios, compartiendo iniciativas o poniendo el talento de cada empresa al servicio de este proyecto.

Por otro lado, el secretario general de Cáritas ha pedido la colaboración a toda la ciudadanía para recopilar fotografías antiguas, recuerdos, documentos y anécdotas que ayuden a construir el Mosaico de la memoria de la Tómbola.

Todo el material podrá enviarse al correo tombola@caritasalbacete.org o a través del formulario disponible en www.caritasalbacete.org, o en la sede de Cáritas, en el número 3 de la plaza de los Molinos.