El segundo premio del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional sonríe a un pueblo de Albacete

La administración de Valverde del Júcar donde ha tocado el segundo premio de la Lotería Nacional. Loterías y Apuestas del Estado.

La suerte ha sonreído este sábado a la provincia de Albacete. El segundo premio del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional ha sido vendido parcialmente en Valverde del Júcar.

Allí, al igual que en otras diez localidades españolas, el número 37.378 ha dejado un premio de 30.000 euros al décimo.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, parte del número agraciado se ha consignado en el despacho receptor situado en la calle Panaderos del municipio albaceteño, que ha repartido este premio entre sus clientes.

Por su parte, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto ha correspondido al número 52.035, dotado con 150.000 euros al décimo, y ha sido consignado en la localidad castellonense de Onda.