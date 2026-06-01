La Diputación de Albacete inyectará 275.000 euros en Asprona para que se beneficien más de 2.300 personas

La Diputación de Albacete y Asprona han renovado este lunes su convenio anual de colaboración para continuar impulsando durante 2026 el proyecto de atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en la provincia.

El acuerdo, dotado por parte del la institución con 275.000 euros, ha sido suscrito por el presidente del Gobierno provincial, Santi Cabañero, acompañado del diputado del Área Social, José González, y la máxima responsable de la asociación, María Dolores Olivares, en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación, que ha contado con la participación de una veintena de usuarios y usuarias de Asprona que, previamente, han visitado la que "también es su casa".

Cabañero les ha explicado que el Área Social "es el más importante para la Diputación, porque para nosotros lo más importante son las personas", y ha señalado que la firma de este convenio es la renovación de una alianza para seguir avanzando en inclusión y calidad de vida, apuntando que este acuerdo respalda un proyecto "muy amplio y transversal".

De hecho, busca superar las barreras de acceso, participación, autonomía y calidad de vida para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los ámbitos: infancia, educación, empleo, vida independiente, ocio y vivienda, en el marco del Plan de Acción Provincial de Asprona, con el que cada año trabajan en diferentes áreas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Este 2026, se centra en ámbitos como la atención temprana, los servicios de logopedia a la infancia y escuelas infantiles, la capacitación laboral, la vida independiente, los centros ocupacionales, los centros de día, los recursos residenciales, las viviendas tuteladas, así como las actividades de ocio y deporte inclusivo.

La previsión es llegar a más de 2.300 personas de toda la provincia, ya que la asociación cuenta con delegaciones territoriales junto a Albacete, en Alcaraz, Almansa, Caudete, Elche de la Sierra, Hellín, La Roda, Tobarra, Villarrobledo, Campos de Montiel y La Manchuela.

Convenio clave

Incidiendo en la importancia de este acuerdo, Cabañero ha señalado que responde tanto a la cuantía económica que conlleva como al impacto humano que tiene, y ha subrayado su alcance provincial y también al elevado número de profesionales con los que cuenta la asociación, en torno a 350 "que se dedican, con la mejor de las vocaciones, a democratizar y a hacer más accesible esta provincia, para que sea un territorio mejor".

Además, ha puesto el acento en la responsabilidad de las administraciones públicas, señalando que la institución provincial no tiene competencias en Servicios Sociales, pero sí tiene interiorizado el sentido de país que recoge la Constitución Española, aludiendo a su Artículo Primero, "y tenemos que ser competentes o, mejor dicho, no ser tan incompetentes como para no hacer este tipo de cosas".

Cabañero se ha mostrado rotundo al remarcar que "la obligación principal" de las instituciones es estar al lado de las personas, especialmente, de las más vulnerables, y ha elogiado el gran trabajo que desarrolla Asprona "de forma transversal y llegando a tanta gente y en tantos lugares", insistiendo en que para la Diputación es un orgullo caminar de su mano.

El presidente provincial ha aprovechado para apuntar que este convenio, que está elaborado para dar respuesta a las necesidades reales de la asociación en todos los ámbitos, va más allá de recursos o servicios y habla de derechos, dignidad, bienestar, oportunidades y justicia social, "de que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital con libertad y en igualdad de condiciones", y ha dejado claro que "la aportación de la Diputación es insignificante en comparación con lo que Asprona da a la sociedad de la provincia, lo que da es mucho más".

Unión entre lo social y lo político

El diputado del Área Social ha tomado la palabra para hablar especialmente de dos usuarios de Asprona, Lorena y Jesús, que están trabajando en la Diputación, aprovechando la presencia de sus compañeros y compañeras para destacar la gran labor que realizan cada día, con profesionalidad y cariño, y pidiendo un aplauso muy merecido para ambos.

Por su parte, la presidenta de Asprona ha puesto en valor el convenio de colaboración suscrito, apuntando que es "la unión entre lo social, representado por Asprona, y lo político provincial, que representa la Diputación, que toma decisiones siempre buenas e importantes para nuestra provincia".

Además, ha remarcado que la asociación está presente en la casi todas la provincia con sus diferentes servicios, aludiendo a modo de ejemplo, a la atención temprana, centros de día, centros ocupacionales, capacitación e, incluso, a través de la Fundación Asla con puntos del centro especial de empleo.

"Este convenio que firmamos hoy es algo consolidado y es una cantidad importante, que agradecemos de verdad de corazón, y sé que no es un trámite más", ha afirmado, señalando que esta colaboración les permite "seguir trabajando en nuestros proyectos de inclusión para que ninguna persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se quede al margen".