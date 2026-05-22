¿Prohibir las navajas? Desde Page hasta Núñez, Castilla-La Mancha apoya sin fisuras al sector cuchillero de Albacete

El sector cuchillero de Albacete ha recibido en las últimas horas un respaldo institucional y político prácticamente unánime en Castilla-La Mancha, en un contexto marcado por la preocupación ante las iniciativas parlamentarias que plantean limitar o prohibir el uso de armas blancas, tratando de reducir así el número de incidentes violentos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Albacete han mantenido este viernes un encuentro con representantes de la Asociación de Cuchillería y Afines (Aprecu) y de la Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería (Fudecu), con el objetivo de articular "un frente común" en defensa del sector ante el debate abierto en el Congreso a través de distintas proposiciones no de ley presentadas por el PP y el PNV.

Desde la institución provincial se ha advertido del "catastrófico impacto económico" que, a su juicio, podría tener una regulación más restrictiva respecto a la tenencia de cuchillos o navajas, con posibles efectos en el empleo, la producción y la continuidad de numerosos talleres y empresas del sector. En ese sentido, se ha defendido que la respuesta debe dirigirse contra el uso delictivo de las armas, no contra la actividad industrial y artesanal.

Paco Núñez, este viernes en la sede de Aprecu.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha explicado que el objetivo del encuentro es dar respuesta a lo que ha definido como "un problema sobrevenido" para un sector que, ha afirmado, "se ha encontrado sin buscarlo y sin merecerlo" en el centro del debate legislativo.

Por su parte, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha subrayado el peso económico de la cuchillería albaceteña, con capacidad exportadora superior a los 35 millones de euros y alrededor de un millar de familias vinculadas directamente a la actividad, defendiendo que se trata de un sector "clave" para la economía provincial.

En paralelo, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha mantenido una reunión con representantes de Aprecu para trasladar el respaldo de los 'populares' castellanomanchegos y ha defendido la necesidad de diferenciar entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legal, artesanal e industrial de la cuchillería.

Núñez ha reivindicado el peso del sector en Albacete, que concentra cerca del 90 % de la producción nacional, y ha reclamado medidas de apoyo a su internacionalización y promoción institucional.

Este miércoles, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió igualmente al sector en un acto celebrado en Albacete, donde consideró que existe un "ataque frontal" a la cuchillería y pidió que cualquier iniciativa que afecte al sector se consensúe previamente con sus representantes.

Page anunció que el Gobierno regional elevará una propuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha que posteriormente será trasladada al Congreso de los Diputados, con el objetivo de "defender y proteger" la actividad cuchillera.