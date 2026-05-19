La Diputación de Albacete pone un millón de euros para renovar escuelas y centros de salud en los pueblos más pequeños

Santi Cabañero y Fran Valera han presentado las líneas de ayuda de la Diputación de Albacete para los servicios sociales en los municipios menos poblados. Diputación de Albacete

La Diputación de Albacete publicará este miércoles una convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros y destinada a financiar mejoras en consultorios sanitarios, escuelas infantiles y colegios públicos en los municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes.

Este martes, el presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, junto al vicepresidente Fran Valera, han presentado una convocatoria pionera que "ve la luz por primera vez" y nace con la vocación de ayudar "de forma directa" a los ayuntamientos a afrontar inversiones necesarias en infraestructuras básicas que "impactan en la vida cotidiana" de los ciudadanos.

Con esta medida, la institución provincial reafirma su "papel como apoyo vital de los ayuntamientos" y dispone recursos económicos en favor de las administraciones que más los necesitan, "los municipios pequeños, con menor capacidad de gestión y financiación", ha añadido Cabañero.

"La Diputación está para ayudar a los ayuntamientos cuando hay necesidades reales que atender", ha explicado el presidente, quien ha insistido en las bondades de una gestión pública "basada en la utilidad, la cercanía y el pragmatismo".

En este sentido, Cabañero ha insistido en que, aunque el mantenimiento de estos centros es competencia municipal, la Diputación debe acompañar este esfuerzo. "Queríamos estar junto a ellos, ayudándoles a financiar estas competencias que —a veces— se les complican por falta de recursos".

La convocatoria permite financiar actuaciones como reformas, reparaciones, mejoras de accesibilidad, renovación de instalaciones o acondicionamiento de espacios en consultorios y centros educativos.

Según Cabañero, "no se trata de inversiones abstractas, sino de mejoras tangibles que repercuten" en la calidad de vida de los vecinos: "Siempre hay cosas que hacer en los coles, en los consultorios o en las escuelas infantiles", ha recordado el presidente.

Además, Cabañero ha subrayado que el equipo de Gobierno provincial sitúa esta iniciativa dentro de una prioridad política clara: la de reforzar los servicios sociales públicos como pilares de igualdad. "Una buena sanidad pública y una buena educación pública son el mejor ascensor social y lo que más nos iguala en oportunidades".

Apoyo a los municipios

La convocatoria está dirigida a municipios y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes, lo que permitirá llegar a 80 localidades de la provincia.

Las cuantías se distribuirán de forma progresiva en función de la población —con un máximo de 25.000 euros por entidad— y a partir de criterios "objetivos" que garantizan la equidad territorial por habitante.

Uno de los aspectos que la Diputación recalca sobre esta línea de ayudas es "su flexibilidad". Cada ayuntamiento podrá decidir qué actuación necesita, una elección "que refuerza su autonomía". Como recoge la convocatoria, la institución provincial "apoya, en lugar de sustituir, la capacidad de decisión municipal".

La Diputación ha diseñado esta convocatoria "pensando, especialmente, en las dificultades reales de los pequeños municipios". Por ello, incluye medidas como el anticipo del 100 % de la subvención desde su concesión, la compatibilidad con otras ayudas de distintas administraciones y un amplio plazo de justificación, hasta el 31 de enero de 2027.

"Somos de las pocas administraciones que adelantamos el dinero: si no muchos ayuntamientos ni siquiera podrían acogerse", ha destacado Cabañero. Una combinación que elimina barreras económicas y administrativas, y permite que ningún municipio quede fuera por falta de liquidez o capacidad de cofinanciación.

El plazo de solicitud será de 20 días naturales desde la publicación en el BOP este miércoles (desde el 21 de mayo al 9 de junio, ambos inclusive), y podrá hacerse a través de la sede electrónica de la Diputación.