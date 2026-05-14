Castilla-La Mancha amplía a 209 los Maestros Artesanos con 15 nuevas incorporaciones ante el crecimiento del sector

Castilla-La Mancha elevará hasta 209 el número de Maestros y Maestras Artesanas reconocidos en la región tras la incorporación de 15 nuevos nombramientos aprobados recientemente por la Comisión de Artesanía, seis de ellos en la provincia de Albacete, que alcanzará así el medio centenar de reconocimientos.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración de la novena edición de FARCAMA Primavera, presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y que se celebra desde este jueves y hasta el domingo en los Ejidos del Recinto Ferial de Albacete.

La consejera ha destacado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 103 oficios artesano reconocidos, "más que nunca" tras la última modificación aprobada por el Gobierno regional. Ha subrayado el crecimiento de un sector que, según ha dicho, "no deja de ganar espacios" en la comunidad autónoma.

FARCAMA Primavera abre sus puertas este año con la mayor participación regional de su historia, con 58 artesanos y artesanas de Castilla-La Mancha representando 22 de los 103 oficios reconocidos en la región, además de talleres demostrativos y actividades en vivo dirigidas al público.

Economía real

Durante el acto inaugural, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha reivindicado el valor de la artesanía como una "economía real pegada al territorio" y ha defendido el papel de FARCAMA Primavera como motor económico y social. "Aquí no solo se venden productos: se sostienen empleos y proyectos de vida", ha afirmado.

Cabañero ha subrayado que la artesanía "preserva tradiciones y conocimientos transmitidos durante generaciones", pero también "genera empleo, fija población y abre oportunidades de futuro en nuestros pueblos".

En este sentido, ha recordado que la Diputación forma parte del Patronato de FARCAMA y colabora con una aportación anual de 40.000 euros para apoyar el desarrollo y la promoción del sector. En esta edición, alrededor de 15 expositores proceden de la provincia de Albacete, con propuestas relacionadas con la marroquinería, el textil, la cerámica, el vidrio, la cosmética natural o la decoración artesanal.

La cuchillería, uno de los sectores más emblemáticos de la provincia, vuelve a tener un papel destacado con la participación de firmas como Cuchillería Fernández y Cuchillería Sotoca.

Inauguración de FARCAMA Primavera 2026 en Albacete. JCCM

El presidente provincial también ha felicitado públicamente a Pilar Jiménez por su reciente nombramiento como presidenta de la Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería, un reconocimiento que ha calificado como "un orgullo para Albacete y para todo un sector que ha sabido innovar y proyectarse al mundo sin perder su esencia".

Asimismo, Cabañero ha puesto en valor los talleres demostrativos organizados durante la feria por su contribución al relevo generacional y a la divulgación de los oficios tradicionales entre los más jóvenes.

"Cuando un niño descubre cómo se trabaja el cuero, el vidrio, la cerámica o la cuchillería, no está viendo algo antiguo; está descubriendo una posibilidad de futuro", ha señalado.

Nuevas ayudas

La consejera Patricia Franco ha incidido también en la apuesta del Gobierno regional por la formación y la innovación en el sector, con iniciativas como el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo, pionero en España, y la promoción de la marca 'Legado Artesano' en eventos internacionales como Bridal Barcelona, Casa Decor, Madrid Design Festival o Milán Design.

Además, ha anunciado que Albacete acogerá el próximo 20 de mayo el Foro Regional de Industria y, desde el 25 de mayo, una nueva edición de 'CLM es Moda', vinculada al diseño y la artesanía regional.

Por su parte, García-Page ha avanzado la aprobación el próximo martes, en Consejo de Gobierno, de una nueva orden de ayudas dotada con un millón de euros destinada a favorecer el relevo generacional en el sector artesano.

El presidente regional ha defendido que el crecimiento de la artesanía castellanomanchega es "consecuencia de un trabajo constante" que ha permitido pasar "de la decadencia" al fortalecimiento de un sector que, según ha dicho, "tiene fuerza como industria y un futuro tremendo por delante".