Vox exige "deportar a los inmigrantes en situación irregular" que viven en asentamientos ilegales en Albacete

El presidente del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha exigido este martes acabar con los asentamientos ilegales en Albacete y "deportar a los inmigrantes ilegales" que okupan los terrenos.

Moreno ha asegurado que se trata de más de 10 campamentos ubicados en el entorno del campus de la UCLM, que se han levantado "sin que PP y PSOE hayan dado respuesta en 20 años".

"Estos asentamientos están distribuidos en distintas zonas del sur y sureste de la ciudad y presentan graves problemas de salubridad, acumulación de residuos y riesgos evidentes para la seguridad y la convivencia, tanto para las personas que residen en ellos como para el entorno vecinal", ha expresado.

Al respecto, ha criticado el "bipartidismo" que ha permitido la consolidación progresiva de estos núcleos.

Y ha recordado que algunos de estos campamentos se levantan sobre fincas particulares que han sido okupadas y cuyos legítimos propietarios llevan más de 16 años sin poder pisarlas.

Asentamiento ilegal en Albacete. Foto: Vox.

"Efecto llamada a la inmigración"

Por ello, ha cargado contra el "falso buenismo" del resto de formaciones políticas. Y las ha acusado de promover un "efecto llamada" que ha conllevado una "llegada masiva de inmigrantes en situación irregular".

"Muchas personas pagan a mafias, se juegan la vida en el Mediterráneo y acaban malviviendo en chabolas, rodeados de ratas. Esto no es bueno ni para ellos ni para los albaceteños. La saturación de los servicios sociales por culpa de la regularización impide ofrecer una atención adecuada a españoles en situación de vulnerabilidad", ha sentenciado.