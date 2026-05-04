La Diputación de Albacete invertirá 2,17 millones en 19 convocatorias destinadas a cultura y educación

Miguel Zamora, diputado de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete.

La Diputación de Albacete ha presentado este lunes un paquete de ayudas en materia de educación y cultura que supera los 2,17 millones de euros para 19 convocatorias dirigidas tanto a ayuntamientos como a asociaciones y, en algunos casos, también a creadores individuales.

El diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha dado a conocer este conjunto de líneas de apoyo publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia y que suponen un despliegue económico "sin precedentes" para "reforzar la dinamización cultural y educativa", ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Zamora ha explicado que una de las claves es el cambio de sistema en la concesión de ayudas, ya que se reducen al mínimo los convenios directos para dar paso a convocatorias públicas abiertas, "con criterios claros de valoración y un modelo de gestión basado en la transparencia".

"El nuevo sistema no solo ordena mejor las ayudas, sino que amplía el acceso", ha continuado el diputado provincial, quien ha añadido que, por primera vez, se incorporan líneas específicas para creadores individuales y se estructuran convocatorias que permiten dar cabida a propuestas que antes no encontraban encaje claro.

Del total de la cuantía, 803.000 euros corresponden a 12 convocatorias nuevas (agrupadas en 7 bloques), cinco de ellas "desdobladas" para adaptarse a la realidad tanto de entidades locales como del tejido asociativo.

Estas nuevas líneas abarcan desde apoyo a festivales hasta subvenciones para creadores individuales o proyectos educativos.

La Diputación mantiene siete líneas clásicas que suman 1.370.000 euros y que constituyen la base del tejido cultural y educativo en el medio rural.

Entre ellas destacan las aportaciones para escuelas y academias de música o para clubes de lectura y universidades populares.

Plazos

Las ayudas pueden solicitarse del 5 de mayo al 3 de junio, a través de la sede electrónica de la institución provincial y cada entidad podrá presentar un único proyecto por convocatoria.

Las solicitudes se evaluarán teniendo en cuenta criterios como impacto cultural, alcance social, trayectoria o sostenibilidad y se valorará especialmente la colaboración entre entidades y ayuntamientos.