El PP expulsa del partido al exalcalde de Villaverde de Guadalimar por un presunto caso de malversación

El Partido Popular de Albacete ha expulsado del partido a Ángel Fiteni por la presunta malversación de fondos públicos. El político fue alcalde del municipio albaceteño de Villaverde de Guadalimar hasta octubre de 2025, después de arrebatar la Alcaldía a Ciudadanos en marzo de 2024 con el apoyo del PSOE.

Además, el PP ha instado a Fiteni a "dar cuenta del dinero recaudado por la venta de entradas en la piscina municipal durante los últimos años y a explicar el paradero de unos 15.000 euros".

Así lo ha expresado el secretario provincial del PP de Albacete, Bernardo Ortega, que ha asegurado que este tipo de comportamientos "no tienen justificación alguna".

"Ante la falta de transparencia de su gestión municipal, y al margen del proceso judicial que pudiera abrirse, Fiteni ya no forma parte del Partido Popular", ha afirmado.

Asimismo, ha reiterado que el PP es el primer interesado en que se aclare este asunto y ha lamentado que el exalcalde "haya defraudado la confianza depositada en él por el partido y por los vecinos que le respaldaron con su voto en las últimas elecciones municipales".

Por último, el 'popular' ha instado al resto de grupos políticos a actuar "de manera firme y decidida" cuando se producen casos de gestión irregular en los municipios de la provincia.