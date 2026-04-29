Muere Benito Martínez Benítez, exalcalde socialista de Yeste (Albacete): "Un hombre íntegro, comprometido y leal"

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete ha informado del fallecimiento de Benito Martínez Benítez, exalcalde de Yeste y un "militante socialista de referencia en este municipio albaceteño y en la historia reciente de la Sierra del Segura".

La agrupación ha mostrado su "más profundo pesar" por la muerte y han definido a Martínez Benítez como "un hombre íntegro, comprometido y cercano, que dedicó gran parte de su vida a la política municipal y a la construcción de un proyecto socialista sólido en Yeste".

Su trayectoria política se materializó en dos ejercicios como alcalde del municipio, etapas en las que impulsó una apuesta decidida por la mejora de las infraestructuras y el desarrollo sostenible del municipio.

Entre sus hitos destacan la puesta en marcha de un taller de empleo para la rehabilitación del castillo, que "sentó las bases de la recuperación de este patrimonio histórico", y la obra estrella del Puente de La Vicaría, que "supuso un avance significativo en la conectividad y la seguridad viaria de la zona".

Durante su mandato también se impulsaron importantes mejoras en las comunicaciones comarcales, actuaciones forestales, ambientales e hídricas. Muchas de ellas se culminaron y ampliaron en la legislatura 2007-2011, "consolidando un legado de gobernanza que todavía hoy se percibe en el territorio".

"Socialista comprometido"

Más allá de los cargos públicos, fue un referente de la militancia socialista en Yeste. Ostentó la responsabilidad de secretario general de la Agrupación Local del PSOE y formó parte del Comité Provincial del PSOE de Albacete.

"Fue un miembro comprometido y leal, que aportó su experiencia y su visión práctica de la acción política", han afirmado.

Por ello, desde la Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete, han querido trasladar su más sentido pésame a su familia política, a la militancia socialista de Yeste y a todas las agrupaciones que han compartido con él "años de lucha, compromiso y trabajo común". "También a su familia más cercana, a quienes acompañamos en este momento de dolor", han sentenciado.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia.