La Diputación de Albacete moviliza 670.000 euros para 21 actuaciones en 13 municipios a través de "DipuAlba Responde'

La Diputación de Albacete acaba de aprobar la primera resolución del programa ‘Dipualba Responde - Inversiones 2026’ autorizando un total de 669.480 euros para impulsar 21 actuaciones en 13 ayuntamientos de la provincia.

El organismo que preside Santiago Cabañero ha confirmado que esta inyección económica permitirá que se lleven a cabo proyectos de mejora en Peñas de San Pedro, Villa de Ves, Villaverde de Guadalimar, Ossa de Montiel, Bogarra, San Pedro, Molinicos, Barrax, Nerpio, Casas-Ibáñez, El Ballestero, Letur y Pozo Cañada.

"Esta adjudicación inaugura la dinámica de agilidad impuesta por el Gobierno provincial en este programa, que hace una resolución cada mes para dar respuesta rápida a los ayuntamientos conforme vayan planteando el uso de los fondos que tienen asignados", aseguran desde la entidad provincial, que persigue "garantizar que los consistorios, ejerciendo su plena autonomía, ejecuten sus proyectos sin demoras, dinamizando la economía local".

La convocatoria de ‘Dipualba Responde - Inversiones’ se abrió inicialmente el pasado mes de marzo con un esfuerzo inversor que superaba los 8 millones de euros.

A ello se une la modificación de crédito aprobada por unanimidad en el pleno del pasado viernes, 17 de abril, por lo que se ampliaban los fondos de este programa en 5,7 millones de euros adicionales. Esta suma eleva la capacidad global de la línea ‘Dipualba Responde - Inversiones’ por encima de los 13,8 millones de euros.

Desde la Diputación señalan que además se aplica "una discriminación positiva hacia la dispersión poblacional" que ha permitido destinar 725.000 euros más y así duplicar la cantidad disponible para que los ayuntamientos inviertan en sus pedanías hasta alcanzar los 1,4 millones de euros.

"Una medida crucial enfocada a poder desarrollar y cubrir muy diversas necesidades en los municipios, demostrando que son los ayuntamientos quienes mejor resuelven el día a día de sus vecinos y vecinas", reivindican desde la Diputación.

Inversiones

Entre las inversiones más destacadas por su cuantía y fin social se encuentra la construcción del Centro de Mayores en Nerpio, que recibe 135.300 euros.

Además, los municipios han aprovechado esta primera resolución para acometer obras estratégicas ligadas a las grandes novedades obligatorias del programa este año: la mejora del ciclo del agua y la retirada de amianto.

En este eje se enmarcan la renovación de la red de agua potable en la pedanía El Pardal (Molinicos) por 20.000 euros, la reparación de un colector de saneamiento en Peñas de San Pedro, inversiones en depuración en Casas-Ibáñez, y la retirada de una cubierta de fibrocemento en una nave de Molinicos.

La Diputación también financiará el asfaltado de calles en Cañada Juncosa (San Pedro), actuaciones vitales de protección frente a lluvias torrenciales en La Solana (Peñas de San Pedro), y el arreglo del Camino Pincorto para dar servicio a las aldeas de Nerpio.

El resto de actuaciones abarcan mejoras en movilidad y espacios públicos (como el paseo peatonal de Villaverde de Guadalimar o la glorieta de San Pedro), sostenibilidad (ampliación de alumbrado solar en Ossa de Montiel), e instalaciones de ocio, cultura y educación (sustitución del pavimento en la Biblioteca de El Ballestero, ampliación del Aulario en Pozo Cañada, y arreglos en las piscinas de Villa de Ves y San Pedro).