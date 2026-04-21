Albacete aprueba una ZBE permisiva pese al rechazo y las críticas de la oposición: "Es una norma light"

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha dado luz verde a la ordenanza que regula la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el voto a favor del equipo de Gobierno del PP y los dos concejales no adscritos -que fueron expulsados por Vox- y el voto en contra de Unidas Podemos, Vox y PSOE.

El alcalde, Manuel Serrano, ha destacado que se trata de una ordenanza que "permitirá que todos los ciudadanos empadronados en la ciudad tendrán libertad para circular las 24 horas del día, sin restricción alguna, con independencia del vehículo que tengan, porten o no pegatina, una vez que la calidad del aire es buena".

Ha recordado que solamente se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones aquellas personas cuyo vehículo no tenga etiqueta ambiental, no estén empadronadas en Albacete y no paguen el impuesto de circulación en la ciudad. "Estos podrán circular por la ciudad si sacan ticket de la zona azul o entrar a un aparcamiento público, de un hotel o comercio", ha indicado.

De su lado, el concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha lamentado el voto en contra de los partidos de la oposición y ha insistido en que "lo importante es que con la ordenanza los albaceteños van a poder circular todo el día por toda la ciudad con independencia del vehículo que tengan".

"Nosotros cumplimos la normativa europea, como es nuestra obligación, pero no estamos dispuestos a perjudicar a los ciudadanos y recortar el desarrollo de la ciudad por prejuicios ideológicos, como hacen el PSOE y Unidas Podemos. Tampoco entendemos el ánimo obstruccionista de los concejales de Vox", ha afirmado.

"Norma light"

La oposición ha acusado al gobierno local de implantar una norma "light", en la que "no creen". Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Lorena Gómez, ha criticado que es una medida "pensando en votos".

De su lado, la portavoz de Unidas Podemos, Nieves Navarro, ha opinado que "no es una apuesta valiente por una ciudad más sana, más tranquila y más justa, sino una norma pensada para que todo siga igual".

El socialista José González también ha criticado la ZBE, afirmando que "se quedará sólo en las calles del centro que hace unos años peatonalizó el PSOE, porque no han sido valientes ni han tomado una decisión ambiciosa".