Junta, Diputación y Ayuntamiento sellan un acuerdo para impulsar la Feria Internacional del Queso de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete han firmado este lunes un acuerdo para impulsar la Feria Internacional del Queso (FIQAB), que se celebrará del 7 al 10 de mayo. Un evento que representará a las más de 500 explotaciones y 60 queserías de la Denominación de Origen Protegida 'Queso Manchego'.

Una alianza que se ha sellado en la Casa Perona, donde el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado que el Queso Manchego con DOP es el que tendrá el protagonismo dentro de la feria, un producto que es "bandera de los alimentos de la región junto con el vino y el aceite".

Asimismo, ha recordado que este queso alcanzó cifras récord al vender 14,4 millones de kilos en 2024, el 73 % fuera de España.

Martínez Lizán ha detallado que uno de los expositores de la feria será el de Campo y Alma, "que aunará el esfuerzo de las 41 figuras de calidad de la región". Y la Consejería aportará 48.000 euros con los que se dará soporte económico a diversas actividades, entre ellas los 'showcooking' que se realizarán en el templete de la feria de la mano de cocineros de la región.

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, han reiterado el apoyo a la quinta edición de la feria que arrancó en 2022. "Tres administraciones pegadas al terreno cuyo trabajo es detectar necesidades y articular recursos", ha afirmado Serrano.

PAC

Por otro lado, el consejero también ha adelantado que este miércoles el Gobierno regional comenzará a abonar más de 2,1 millones de euros a 1.846 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

Este nuevo pago proviene de tres líneas de ayuda directa a la ganadería de ovino y caprino de leche, carne y rastrojeras de la campaña de PAC 2025. El resto del importe, corresponde a expedientes de ayudas asociadas de superficie para proteicos, olivar, tomate y arroz.

Con este pago, se complementará el 90 % del importe total asignado en la PAC, tras el abono del anticipo en octubre de 2025. El 10 % restante se pagará antes del 30 de junio.