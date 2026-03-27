El PP denuncia la "grave" situación de una residencia de ancianos de La Roda tras "un mes sin servicio de enfermería"

El portavoz del Partido Popular de La Roda (Albacete), Eduardo Sánchez, ha denunciado la "grave y preocupante" situación de la residencia municipal de personas mayores 'Virgen de los Remedios'. En concreto, ha alertado de la "falta de recursos y servicios esenciales, lo que está afectando directamente a la calidad de la atención que reciben los residentes".

Entre las situaciones más preocupantes, Sánchez ha señalado la "ausencia del servicio de enfermería desde el pasado 23 de febrero, incumpliéndose la obligación contractual de garantizar 40 horas semanales de atención directa en el centro.

"Se trata de una situación grave que compromete la calidad asistencial y la seguridad de nuestros mayores. Estas deficiencias no son nuevas y han sido denunciadas antes por residentes, familiares y trabajadores del centro, sin que el equipo de Gobierno haya ofrecido soluciones eficaces", ha expresado.

Sánchez ha asegurado que este centro "es uno de los lugares más importantes y queridos de La Roda, donde viven personas que han contribuido con su trabajo y esfuerzo a construir el municipio que hoy conocemos".

Por ello, ha querido aclarar que las críticas "no van dirigidas a los profesionales", a quienes ha calificado de "extraordinarios, comprometidos y profundamente sensibles".

Más deficiencias

Por otro lado, el 'popular' ha denunciado la desaparición del servicio de portería, que "ha quedado desatendido tras la finalización del contrato vinculado a planes de empleo, sin que el equipo de Gobierno haya adoptado medidas para asegurar su continuidad".

"La situación es consecuencia del equipo de Gobierno y de la empresa adjudicataria del servicio", ha asegurado.

Por todo ello, el PP ha exigido al alcalde, Juan Ramón Amores, que actúe de manera inmediata y otorgue a la residencia municipal la prioridad que merece. "Cuidar de nuestros mayores no es una opción, es una obligación", ha afirmado.

Por su parte, desde la dirección de la residencia no han querido hacer declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, mientras que la empresa adjudicataria, UTE Delta-Salzillo, no se ha puesto en contacto con este medio tras requerirlo.