La Bonoloto de este lunes deja un jugoso premio de casi 308.000 euros a un acertante en Albacete

Administración de Lotería número 13 de Albacete. Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de la Bonoloto de este lunes 23 de marzo ha dejado un agraciado en Albacete, que se ha llevado un premio de primera categoría -seis aciertos- de 307.839 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado se ha validado en la Administración de Lotería número 13 de Albacete, situada en la calle de Antonio Machado 44 de la ciudad.

La combinación ganadora ha sido 9, 7, 13, 18, 24 y 30; mientras el complementario ha sido el 43 y el reintegro el 2.

Más premios

Por otro lado, hay tres boletos acertantes de segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario. Estos han logrado un premio de 37.313 euros.

Han sido validados en Cuéllar (Segovia), Talavera de la Reina (Toledo) y Alaquás (Valencia).