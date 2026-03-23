El Albacete se desmarca de la agresión en la que murió un seguidor del Racing: "Ningún albacetista estuvo inmerso"

Autobús del Albacete Balompié a las puertas del estadio de El Sardinero en Santander. Albacete Balompié

El Albacete Balompié ha emitido un comunicado en el que desmarca a sus aficionados de cualquier participación en la discusión que se saldó con la muerte de un seguidor del Racing de Santander instantes antes de que comenzara el partido de la liga Hypermotion que el pasado sábado enfrentó a ambos equipos en El Sardinero.

En su mensaje, el club manchego recuerda que "ninguno de los albacetistas desplazados a Santander se vio inmerso en este trágico suceso que en ningún momento resultó de ningún enfrentamiento previo entre hinchadas antes del partido"-

Por ello inciden en su "frontal disconformidad con todas aquellas informaciones que pretendan manchar el buen nombre de la afición del Albacete Balompié".

Es más, destacan la "bonita comunión que se vivió en todo momento entre ambas aficiones, con cánticos de agradecimiento mutuo a la conclusión del encuentro". "Deportividad que se vio traducida a su vez en un gran número de mensajes cruzados entre racinguistas y albacetistas durante todo el día en las propias redes sociales", agregan.

En este sentido, el Albacete ahonda en su "orgullo" por contar con la que consideran "la mejor afición del mundo", una condición que creen que "queda acreditada con la afectuosa y calurosa recepción con la que los nuestros siempre son acogidos en cada una de las ciudades que visitamos".

Desde el club albaceteño también han aprovechado para trasladar su "más sentido pésame" a los familiares del fallecido y mostrar su "sincera muestra de afecto y respeto que queremos hacer extensiva a su vez a toda la masa social del Real Racing Club y hacia una institución con la que nos une una especial relación de cordialidad".

Discusión que terminó en tragedia

Este comunicado del Albacete ha sido emitido después de que un seguidor del Racing de Santander falleciera tras una discusión con otro aficionado que portaba una camiseta del equipo manchego.

Según ha informado EL ESPAÑOL, el fallecido es Mariano Gutiérrez Lois, un racinguista de 52 años que el pasado sábado encontró su muerte en la plaza Simón Cabarga, a apenas un kilómetro de El Sardinero, cuando se dirigía a presenciar el partido de liga que enfrentaba a ambos equipos.

Gutiérrez Lois se topó con el presunto autor de su muerte en este lugar y allí tuvieron una discusión que terminó de manera trágica cuando al caer al suelo se golpeó la cabeza con una alcantarilla que sobresalía.

El Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 de Santander recibió una alerta sobre las 16:00 horas en la que informaba de una agresión en la capital cántabra.

De forma inmediata, se personaron en el lugar de los hechos los agentes de la Policía Nacional. Allí, había dos varones que estaban asistiendo a otro, que estaba tumbado con una herida sangrante en la cabeza.

Momentos después, fueron a la zona los servicios de emergencias y prestaron asistencia al cántabro de 52 años. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Llegó con vida al centro hospitalario a pesar de la agresión sufrida y el posterior golpe en la cabeza con la alcantarilla. Fue acompañado de sus amigos y familiares. Pero a las pocas horas falleció.

Por su parte, la Policía Nacional detuvo en el lugar al presunto agresor, un hombre que portaba la camiseta del Albacete Balompié, residente también en Santander y que según ha informado el Diario Montañés, trabajó en las categorías inferiores del club manchego.