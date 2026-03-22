La fiesta de Castilla-La Mancha homenajeará al tambor de Hellín: "Hay que cuidarlo, es tradición de la Semana Santa"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el tambor de Hellín (Albacete) será homenajeado el próximo 31 de mayo, Día de la Región. "Será para nosotros un honor poderles entregar ese reconocimiento", ha señalado.

Page asistió al pregón de la Semana Santa de Hellín que dictó Ramón García este sábado. "Cuiden el tambor que nos hace sentir a todos los que venimos de fuera realmente implicados: estos 150 años van a recibir un homenaje como se merece".

Además, el jefe del Ejecutivo regional se felicitó por el medio siglo de vida que cumplen la Unión Musical y el monumento al tambor. La concurrencia de ambos hitos "pone de manifiesto realmente la enorme tradición, la enorme raíz que tiene la Semana Santa en Hellín".

Page ha tenido palabras de reconocimiento y respaldo a esta celebración, declarada de Interés Turístico Internacional, al tiempo que ha reconocido que lo que "nos identifica como condición humana es la espiritualidad; y más ahora que, además, es difícil entender el mundo y muchas de las cosas que pasan".

Asimismo, ha pedido a los presentes que "cuiden la Semana Santa porque, por muy mal que les suene esto, ya no es solo de Hellín, es patrimonio de todos, y hay que cuidarlo con esa intención". "Como una herencia recibida, es un préstamo de nuestros hijos, a ellos hay que dejársela, al menos como la encontramos", ha subrayado.