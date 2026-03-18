Albacete, epicentro de la innovación en Defensa: el rey Felipe VI inaugura BACSI, la base aérea del futuro

Inauguración de la Jornada de Demostración Tecnológica de la Base Aérea Conectada. Foto: JCCM.

El rey de España, Felipe VI, ha asistido este miércoles en la Base Aérea de Albacete a la inauguración de la Jornada de Demostración Tecnológica Militar BACSI (Base Aérea Coordinada, Sostenible e Inteligente).

Una cita a la que el monarca ha acudido junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Defensa, Margarita, Robles; el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido; miembros de la Agencia Europea de Defensa (AED) y el Comité de Aviación de la OTAN; entre otros.

Las jornadas, que se celebran del 16 al 20 de marzo, desarrollan este miércoles y jueves sus principales actuaciones, con diferentes demostraciones y casos de innovación tecnológica aplicada a la defensa y la aeronáutica. Además, se han instalado un centenar de expositores de empresas, universidades e instituciones.

Inauguración de la Jornada de Demostración Tecnológica de la Base Aérea Conectada. Foto: Europa Press.

Asimismo, este miércoles ha tenido lugar una reunión de la Agencia Europea de Defensa con expertos sobre la impresión 3D en el entorno militar y un encuentro del foro de autoridades militares de la aeronavegabilidad europea en situaciones de crisis.

Durante su recorrido, Felipe VI ha podido observar el mayor laboratorio de innovación abierto de la fuerza aeroespacial en un entorno demostrativo realista y práctico. En é se exponen y prueban soluciones tecnológicas emergentes aplicadas a escenarios muy exigentes, de despliegue en zonas de operaciones militares y en situaciones de respuesta del Estado ante catástrofes humanitarias.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Braco, ha expresado que las jornadas son "un espacio de colaboración público-privada que aprovecha el conocimiento de nuestras universidades y el potencial de las empresas españolas".

Inauguración de la Jornada de Demostración Tecnológica de la Base Aérea Conectada. Foto: JCCM.

"El objetivo es hacer nuestras bases más operativas, eficientes y seguras, tratando áreas como la digitalización, la inteligencia artificial, la eficiencia energética o la conectividad", ha explicado.

Braco también ha asegurado que BACSI es un "motor de innovación para la industria nacional que va mucho más allá de la defensa, gracias a ser un punto de conexión de distintas tecnologías punteras".

Compromiso con la defensa europea

De su lado, el director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, André Denk, ha definido las jornadas como "un ejemplo que demuestra el fuerte compromiso de España con la defensa europea y la innovación tecnológica".

Inauguración de la Jornada de Demostración Tecnológica de la Base Aérea Conectada. Foto: JCCM.

Y ha agradecido a la ministra Margarita Robles que haya participado en la inauguración, reconociendo que España "es uno de los países que más han apoyado a la AED".

Durante su discurso, Denk ha descrito el nuevo escenario de seguridad europeo que se enfrenta en sus fronteras "a desafíos mayores y menos previsibles", citando como ejemplo la presión rusa sobre Ucrania.

"Europa debe estar preparada para actuar y defenderse y ninguna nación puede hacerlo por sí misma. La colaboración no es una opción, es una necesidad. Pido a todos los países europeos un ejercicio de responsabilidad compartida", ha sentenciado.