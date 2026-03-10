La Junta activa un dispositivo especial en las carreteras de Albacete por las nevadas y pide "extremar la precaución"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un operativo específico ante el último episodio de nevadas que está afectando a diferentes puntos de la provincia de Albacete. Se trata de un grupo de trabajo con unas 30 personas, ocho quitanieves y nueve vehículos ligeros que están desplegados en la zona desde las 2 de la madrugada de este martes.

Según ha informado la Junta, el dispositivo permanecerá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Para la limpieza de carreteras y arcenes se han empleado 30 toneladas de sal y "todas las carreteras están transitables". Sin embargo, han pedido precaución en algunos tramos como los de los puertos de El Bellotar (CM-3205) y Barrancazo (CM-3216).

También en la CM-3216 (Alcaraz) y en la CM-3225 (Nerpio) donde se espera que vuelva a nevar durante la mañana de este martes.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y atender en todo momento a las indicaciones de DGT, servicios de emergencia y de conservación de carreteras", han expresado.