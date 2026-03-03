Belén, la albaceteña de 24 años que ha logrado el puesto 9 en el MIR 2026: "Empecé a estudiar ya en sexto"

A sus 24 años, Belén López ha obtenido la novena mejor nota del MIR 2026, siendo la única castellanomanchega presente en el top 10 de la medicina nacional. Fue a través de su hermana que esta albaceteña graduada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) conoció su calificación: 113,84 puntos.

"Sabía que me había salido bien, pero nunca me esperaba quedar, ni mucho menos, entre los 10 primeros porque era la primera vez que me presentaba", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Los resultados se publicaron el pasado viernes por la noche, pese a que la mayoría de opositores en España daban por hecho que las listas oficiales no verían la luz hasta este lunes. "No me lo creía, decía esto es mentira y fue mi hermana quien me dijo: yo he quedado en la 133 y tú la 9. Sí, sí, la 9.¡Qué locura!", recuerda emocionada.

Belén durante sus prácticas. Cedida

Esta convocatoria ha sido especialmente positiva, ya que el 99,19 % de los aspirantes que se presentaron tanto al MIR como al resto de disciplinas FSE, han superado el examen, según Sanidad.

Además, una rumana de 41 años, Bianca Ciobanu, ha conseguido la nota más alta en el MIR de toda la serie histórica: 119,37 de puntuación total. A muy pocos números se ha quedado Belén

Detrás de ese noveno puesto hay 17 meses de entrega. Belén no esperó a terminar el grado para empezar el asalto al MIR: "Me lo preparé con la academia CTO y empecé a estudiar ya en sexto curso", explica.

Normalmente, el periodo de preparación intensivo son seis o siete meses antes del MIR, aunque para la joven albaceteña la clave es "empezar lo más pronto posible si quieres un puesto competitivo".

Desde junio de 2025 hasta enero de 2026, el día a día de Belén pasaba solo por sus apuntes. "Me levantaba a las 7:30, me ponía sobre las 8:00 hasta las 14:00 y luego de 16:00 a 21:30, es decir unas 11 o 12 horas diarias", confiesa.

Admite que no hay fórmulas mágicas para mantener este horario durante tanto tiempo: "Te pones y al final entras en esa vorágine. Hay días que estás muy cansado y no haces lo mismo, somos humanos".

Al hilo, recuerda que en los primeros meses el esfuerzo era menor, "me daba tiempo de ir al gimnasio". Sin embargo, resalta que al principio "vas mucho más fresco, luego se nota mucho el cansancio acumulado".

El esfuerzo no ha sido en vano, ya que Belén tiene la llave de cualquier especialidad y cualquier hospital de España al conseguir una puntuación tan alta. Aunque baraja destinos tradicionales para los top en Medicina como Madrid, Valencia o Barcelona, no pierde de vista los hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

"No descarto quedarme en Castilla-La Mancha. Por ejemplo voy a mirar el Hospital Universitario de Toledo, me han dicho que está nuevo", confiesa. Asimismo, añade que al ser de Albacete es conocedora de los servicios que ofrece el Sescam: "Allá donde he estado se han portado muy bien, no tiene nada que envidiar a otros".

Sobre su futura especialidad, tampoco ha tomado una decisión definitiva. "Me gustan más las ramas médicas. Cardiología me gusta mucho, Neurología, Digestivo... algo así. Una quirúrgica pura no haría, eso sí".

El examen MIR 2026 ha estado rodeado de cierta controversia mediática por las sospechas de fraude en torno a la primera nota y las quejas sobre la organización. Es más, la Asociación MIR ha denunciado este martes que "fue un auténtico caos" y ha pedido una auditoría de la prueba.

A ojos de Belén, la experiencia fue mucho más corriente. "Yo en sí no noté nada diferente. Había preguntas que te pueden gustar más o menos, pero bien", apunta. Sobre la dificultad, la joven de 24 años desmiente que haya sido un "regalo" como algunos sectores han sugerido.

"El MIR siempre es difícil porque preguntan de todo y siempre hay cosas que van a pillar. Quizás creo que era un examen de corte más clásicas con preguntas mucho más directas", señala. Para ella cada convocatoria es un mundo, "a lo mejor el año que viene vuelven al caso clínico, hay cosas que no puedes controlar".

Tras un "pleno" al primer intento, Belén López encara ahora la fase de elección con la tranquilidad de haber cumplido y con el orgullo de dejar el pabellón de la UCLM y su tierra en lo más alto. "Espero no volver a presentarme nunca más", concluye entre risas.

El sistema sanitario del país, ya sea en Albacete, Toledo o cualquier otro rincón de España, ganará en unos meses a una profesional que ha demostrado que la excelencia no escapa de la juventud.