Un profesor y un pueblo de Albacete dan nombre a dos nuevas especies de hongos descubiertas en Castilla-La Mancha

Un estudio publicado en la revista Journal of Fungi ha recogido 17 nuevas especies de hongos, nombrando dos de ellas como 'Picoa rodensis' y ' Picoa fajardoi', en alusión a la localidad de La Roda y a José Fajardo, profesor de la Universidad Popular de Albacete y miembro del Instituto de Estudios Albacetenses.

Así ha informado la Diputación de Albacete, que ha destacado que se trata de un hecho poco habitual, ya que normalmente las especies descubiertas suelen tomar el nombre de las características del entorno o del propio organismo.

Se trata del estudio 'The Genus Picoa', de Pablo Alvarado, Aurelia Paz, Claude Lavoise y Nicolas Van Vooren, que revisa en profundidad este género de hongos del que describe un total de 19 especies, 17 de ellas nuevas.

Además, ha contado con la participación de dos miembros de la Sociedad Micológica de Albacete, Emilio J. Salvador y José Luis Escobar, que son también autores de las especies nombradas y propusieron sus nombres científicos.

"La denominación de 'Picoa fajardoi' es un reconocimiento a la labor de Fajardo en favor del mundo rural y el conocimiento del medio natural, mientras que 'Picoa rodensis' alude a la localidad donde fueron recogidos los ejemplares que permitieron su descripción científica", han expresado desde la Diputación.

🔬🍄¡Un hongo recién descubierto lleva el nombre de José Fajardo, miembro de nuestro Instituto de Estudios Albacetenses, y otro hace referencia a La Roda!@santicenizate aplaude estos reconocimientos poco habituales que nos sitúan en el mapa científico🌏https://t.co/oHu29KZqw2 pic.twitter.com/ql6wYV4STB — Diputación de Albacete (@dipualba) March 1, 2026

Asimismo, han descrito la especie 'Picoa montechii', dedicada a un micólogo italiano y de la que los ejemplares utilizados fueron recolectados en la localidad albacetense de Vandelaras de Abajo.

"Reconocimiento internacional"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha valorado este reconocimiento internacional que "pone de relieve el talento y el compromiso de profesionales de enorme valía como Fajardo".

Además, ha destacado el papel del Instituto de Estudios Albacetenses, que depende de la institución provincial.

"Es una muestra de que el trabajo conjunto entre investigación, divulgación y medio rural permite situar a la provincia de Albacete en el mapa científico mundial", ha sentenciado.