El CP Villarrobledo estalla contra el Ayuntamiento por "no retirar los árboles caídos" en su estadio: "Estamos cansados"

El Don Octavio CP Villarrobledo ha emitido este miércoles un comunicado anunciando que tendrán que cambiar de campo de fútbol para disputar su próximo partido debido a que "el Ayuntamiento no ha retirado los árboles caídos, lo que impide garantizar las condiciones mínimas de seguridad".

Según el club, se trata de árboles que han caído sobre la marquesina del estadio Barranco del Lobo y sobre el terreno de juego, un hecho que imposibilita que se pueda desarrollar la práctica deportiva.

La decisión se ha tomado después de que el Juez Único del Comité de Competición haya rechazado la solicitud de aplazar el partido de Tercera División que enfrenta al club albaceteño al Villarrubia.

"Queremos pedir disculpas a nuestra afición, ya que, una vez más, razones totalmente ajenas a nuestro club nos impiden jugar en nuestro querido Barranco del Lobo, obligándonos a desplazarnos a otra instalación. Estamos muy cansados y con ganas de tirar la toalla por los continuos obstáculos que nos están poniendo desde el Ayuntamiento de Villarrobledo", han expresado.

Según han anunciado "con mucha tristeza y pesar", el encuentro se disputará el próximo 15 de febrero a las 11.30 horas de la mañana en el Municipal de San Antón de la localidad.