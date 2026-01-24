Albacete y Valladolid se alían en Fitur para impulsar el turismo gastronómico: "Compartimos pasión por la hostelería"

Firmantes del convenio rubricado en Fitur 2026 para fomentar el turismo gastronómico en las provincias de Albacete y Valladolid.

Los ayuntamientos y diputaciones de Albacete y Valladolid han firmado en el estand de Castilla y León de Fitur 2026 un protocolo de colaboración destinado a promover el turismo gastronómico y generar sinergias entre ambos territorios.

El acuerdo prevé el intercambio de conocimiento, la organización de foros profesionales y la creación de un grupo de trabajo conjunto para coordinar acciones de promoción y asesoramiento mutuo.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado que este acuerdo se suma a otros firmados con Madrid, Valencia, Alicante, Cartagena o Murcia dentro de la estrategia turística del Consistorio. Ha subrayado que la hostelería local "día tras día se engrandece y proyecta la Marca Albacete con más fuerza al exterior gracias al magnífico trabajo diario que realizan los grandes profesionales del sector".

Serrano también ha defendido el papel del turismo como motor de desarrollo: "Son muchos los lazos que nos unen a Albacete y a Valladolid y también lo que compartimos, como nuestra pasión por la hostelería, y por este motivo estoy convencido de que esta unión será muy beneficiosa para ambas partes".

El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, ha reivindicado este protocolo como una apuesta por el turismo gastronómico, destacando que la provincia "lo tiene todo: producto de calidad, profesionales cualificados, grandes restaurantes y el respaldo decidido de las administraciones públicas".

Cordero y lechazo

También ha recordado las tradiciones compartidas entre ambas provincias, como "la tradición ligada al cordero, presente tanto en el cordero manchego como en el lechazo vallisoletano, productos emblemáticos que refuerzan una identidad culinaria compartida".

Valera ha añadido que "el turismo gastronómico es mucho más que una experiencia culinaria: es una forma de generar oportunidades, fijar población y contar quiénes somos desde lo que mejor sabemos hacer", y ha concluido que "la gastronomía es cultura, paisaje, economía e identidad".

Experiencias únicas

Los alcaldes de Albacete y Valladolid, Manuel Serrano y Jesús Julio Carnero, durante la firma del convenio.

Por su parte, el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que "con este acuerdo, Valladolid y Albacete unen su potencial gastronómico para ofrecer experiencias únicas a visitantes y residentes, reforzando nuestro compromiso con un turismo de calidad, sostenible y con identidad propia".

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge, ha resaltado que la provincia es "un referente gastronómico que combina tradición, calidad y creatividad", y que "con este convenio, reforzamos nuestra proyección como destino turístico, compartiendo experiencias y oportunidades con Albacete para seguir creciendo juntos".