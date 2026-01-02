La 'rave' sin ley de Albacete amenaza con superar todos los récords de la 'Big Fucking Party'

Castilla-La Mancha parece haberse convertido en el territorio preferido de los participantes de la macrorave no autorizada conocida como 'Big Fucking Party'. Tras los seis días de fiesta ilegal del pasado año en unos terrenos del aeropuerto de Ciudad Real, miles de personas se han congregado desde este miércoles 31 de diciembre en las cercanías del embalse del Cenajo de Hellín (Albacete) para asistir a una celebración que aspira a superar todos los récords de participación.

Aunque todavía no hay datos oficiales, se calcula que el campamento arrancó con unos 1.000 coches, caravanas, furgonetas y camiones procedentes de varios puntos de España y otros países como Francia y Dinamarca, convocados de forma clandestina por redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

El pasado año, la macrofiesta reunió a más de 5.000 personas y alcanzó la increíble cifra de más de 150 horas de música tecno ininterrumpida, alargándose desde Nochevieja hasta el Día de Reyes.

Fuentes de la Guardia Civil han informado que son alrededor de 300 agentes los que componen el dispositivo de seguridad que se ha movilizado en la zona, entre los términos municipales de Férez y Hellín. Efectivos que pertenecen tanto a la Comandancia de Albacete como a las de otras provincias como Madrid, Murcia, Valencia o Sevilla.

Han precisado que el primer día de celebración ha transcurrido "con normalidad y sin incidentes". No obstante, mantienen un cerco perimetral para impedir que accedan más personas y vehículos.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que la carretera AB-408 ha tenido que ser completamente cortada al tráfico desde el kilómetro 0 hasta el 12,2.

Ya este miércoles, la caravana de asistentes causó diversos problemas de tráfico a su paso por Férez -municipio más cercano al embalse- al colapsar la carretera que une esta localidad con Socovos. En un mensaje publicado en redes sociales, el alcalde del municipio, Francisco Javier Jaime Espinosa, mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos y agradeció su labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil no pudo detener el asentamiento

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los primeros vehículos llegaron en la noche del martes, 30 de diciembre. Su primera intención era instalarse cerca del pantano, pero fueron disueltos por la Guardia Civil sobre las 23 horas.

Ante la negativa de las autoridades, los visitantes se desplazaron hasta la Cordovilla, pedanía de Tobarra, con el mismo resultado alrededor de las 3 horas de la madrugada.

Sin embargo, volvieron a moverse hacia el Cenajo y, finalmente, consiguieron levantar el asentamiento ilegal para dar comienzo a la 'Big Fucking Party'.

Según ha informado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) este operativo se saldó con una decena de agentes heridos, pero no hubo detenidos.

"Se pudo hacer bien el operativo, pero los responsables eligieron, una vez más, poner en riesgo a los agentes y dejar todo a la improvisación. Un desastre de dispositivo organizado como siempre tarde y mal", han denunciado, a la vez que han culpado del error a la "falta de planificación" de la Delegación del Gobierno.