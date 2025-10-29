Letur (Albacete) recuerda a los fallecidos en la dana un año después de la tragedia: "No hay palabras que alivien el dolor"

Bajo una intensa lluvia, la Plaza Mayor de Letur (Albacete) ha sido escenario de un acto en memoria de los seis vecinos fallecidos en la dana del pasado 29 de octubre, un homenaje con el objetivo de "recordar, reconocer y agradecer".

El acto ha contado con la presencia del alcalde de municipio, Sergio Marín; el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el presidente del Partido Popular, Paco Núñez; entre otros dirigentes y representantes de la vida política y social.

El acto ha comenzado con un emotivo recuerdo a los seis fallecidos, con la lectura de sus nombres. Una flauta y un violonchelo del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete y el tañido de la campana han puesto sentimiento al homenaje.

El acto ha proseguido con la entrega de una mención 'In Memoriam' a una de las familias en representación de todas ellas. También se ha reconocido la labor de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, entidades, colectivos y vecinos que trabajaron sin descanso durante los días posteriores a la dana. Se ha hecho entrega de más de 40 menciones de agradecimiento a administraciones, servicios, ayuntamientos, asociaciones, empresas, colectivos y particulares como símbolo del respeto, admiración y cariño del pueblo.

"No hay palabras que alivien el dolor y no hay discurso institucional capaz de aliviar los momentos difíciles, pero si quiero que sepáis, con toda sinceridad y en nombre de todo el pueblo, que no estáis solos", ha afirmado, a la vez que ha mostrado agradecimiento a los equipos de emergencia, a la Junta, a la Diputación y al Gobierno de España.

Unas gracias que ha extendido a su equipo de Gobierno y al conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales.

Compromiso de la Junta

Por su parte, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina ha trasladado el compromiso de la Junta con la reconstrucción de Letur y Mira (Cuenca) y ha puesto en valor la labor y coordinación de los diferentes grupos de emergencias que intervinieron el día de la dana y durante las jornadas posteriores.

Acto de homenaje en Letur (Albacete). Foto: JCCM.

Además de mostrar su más profundo pesar por la catástrofe, ha mostrado solidaridad por los vecinos de Letur y Mira, recordando a las siete víctimas.

La Diputación recuerda a las víctimas

El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha puesto el foco en el recuerdo de las víctimas, "una sensación muy dura".

Por ello, ha trasladado "todo el apoyo de la institución provincial para que todo lo que es recuperable se pueda recuperar". "El Letur de mañana será sin duda mejor", ha expresado.

Acto de homenaje en Letur (Albacete). Foto: JCCM.

Núñez y el "corazón helado"

Por último, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, ha expresado que la pérdida de vidas humanas "nos dejó a todos el corazón helado, con una sensación de vacío infinita que jamás recuperaremos".

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento "a todas aquellas personas que participaron, a los miles de voluntarios que se tiraron a la calle tanto a nivel nacional como en los pueblos de Castilla-La Mancha.

Tras el acto de homenaje, ha tenido lugar una misa funeral en recuerdo de las víctimas oficiada en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Letur.