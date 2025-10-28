RTVE Castilla-La Mancha realizará una programación especial desde Letur en el aniversario de la dana
El municipio albaceteño acogerá los informativos territoriales de TVE y RNE además de varias conexiones.
Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la dana que arrasó la localidad albaceteña de Letur, situada en la Sierra del Segura, llevándose por delante la vida de seis de sus vecinos y causando numerosos daños materiales.
Por ello, RTVE Castilla-La Mancha ha diseñado una programación especial realizando desde allí sus informativos de RNE y TVE, además de distintas conexiones a lo largo del día.
A partir de las 13:40 horas, en RNE, Carlos Javier Vergara y Paloma Castillo estarán en la Plaza del Ayuntamiento para dar voz a quienes vivieron la tragedia en primera persona, todavía muy afectados por esa riada que cambió sus vidas, ha informado el ente en nota de prensa.
A las 13:55 horas, será el turno para el informativo especial de TVE, conducido por Ana Villajos, que repasará lo ocurrido aquel día con el alcalde de Letur, Sergio Marín Sánchez; con el director del colegio que se convirtió esos días en Puesto de Mando Avanzado; y también con los coordinadores y administraciones que se encargan de las obras de reconstrucción tras quedar arrasado el centro histórico.
Además, las localidades de Mira en Cuenca, donde otra mujer perdió la vida, y la de Villel de Mesa en Guadalajara serán protagonistas en estos informativos especiales.