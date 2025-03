La Audiencia Provincial de Albacete reabre el caso Vuelta a España y llamará a declarar al exalcalde Emilio Sáez

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Albacete ha reabierto la causa sobre la contratación de auxiliares de seguridad privada para la llegada a la capital albaceteña de una etapa de la Vuelta Ciclista a España en 2021, considerando que concurren indicios de la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por parte del exalcalde y el exconcejal de Deportes, los socialistas Emilio Sáez y Modesto Belinchón, respectivamente.

Tras estimar el recurso presentado por el Sindicato de Policía Local (SPL) de Castilla-La Mancha, el máximo órgano judicial a nivel provincial ha revocado el auto con el que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Albacete había sobreseído la causa y ha ordenado tanto la continuación de la instrucción como la práctica de nuevas diligencias.

Según ha informado el SPL en una nota de prensa, la Audiencia también ha ordenado que se llame a declarar a Sáez, algo que no ocurrió en la fase anterior del proceso ya que actualmente es aforado al ser diputado en el Congreso. Sin embargo, pese a esta condición del exalcalde, el auto indica que la legislación actual no pone objeción para su investigación, ya que la inviolabilidad de los parlamentarios se refiere a sus opiniones y la inmunidad no excluye la investigación ni la citación para declarar.

También ha calificado como inverosímil que fuesen los técnicos municipales quienes decidieran la adjudicación del contrato, tal y como argumentó Belinchón ante el Juzgado de Instrucción. "Se trata de unas manifestaciones que no son creíbles al emitirlas el interesado y por no ser verosímil que los técnicos decidieran tan relevante acuerdo que en modo alguno les correspondía e incluso informaron expresamente que incumbía a la Presidencia", puede leerse en el auto de la Audiencia.

Además, el SPL recalca que los magistrados recuerdan que la propia defensa de Belinchón reconoció que firmar la adjudicación "hubiera sido prevaricar", pero que, pese a ello, se llevó a cabo sin firma, lo que la Audiencia considera "una ilicitud aún más acentuada".

Sin cumplir los requisitos

El sindicato policial ha celebrado la reapertura del caso y ha reiterado su oposición a la contratación de auxiliares de seguridad privada para la llegada de la Vuelta 2021 a Albacete, recordando que, según informes de la DGT, varios de los trabajadores no cumplían los requisitos legales.

En concreto, tres eran menores de 18 años, 20 no tenían el carné de conducir requerido, dos lo tenían caducado y otro lo obtuvo después de la prueba. Según el sindicato, esto generó "un grave peligro para la seguridad de la prueba".

Este caso se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento de Albacete recurrió a seguridad privada ante la falta de voluntarios entre los agentes de la Policía Local para realizar horas extra. Esto derivó en una denuncia del SPL, que acusó al entonces alcalde, Emilio Sáez, y al concejal de Deportes, Modesto Belinchón, de un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación de personal auxiliar sin contrato previo.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Albacete archivó provisionalmente la causa en 2024, entendiendo que la prestación del servicio era imprescindible debido a la magnitud del evento deportivo, que la decisión de adjudicar el contrato fue tomada por un órgano técnico y que el concejal Belinchón rechazó firmarlo por no cumplir con todos los requisitos legales, limitándose a autorizar el pago para evitar el enriquecimiento ilícito de la Administración. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha decidido ahora reactivar el caso para depurar posibles responsabilidades.