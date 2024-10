El 'milagro' del estanquero de Letur, una historia de supervivencia en medio de la ruina que deja la riada

Los habitantes de Letur tardarán tiempo en olvidar las escenas dantescas que vivieron este martes tras la riada que ha arrasado esta localidad albaceteña y que aún permanecen frescas en sus retinas. Con el susto todavía dentro del cuerpo y con el dolor por la pérdida al menos una de sus vecinas, muchos de ellos relatan cómo fueron conscientes de los efectos devastadores que el temporal estaba dejando en el municipio.

En declaraciones a Europa Press, Carlos Martínez, de 29 años, recordaba que se salvó del torrente "por un milagro". Este joven del pueblo acababa de cerrar su estanco situado en el centro de la localidad cuando el torrente de agua empezó a desbordar la calle: "Estaba saliendo del negocio y, justo en ese momento, veo un ciclón de agua marrón venir hacia abajo".

Miedo, consternación y dolor en Letur tras la riada que ha devastado el municipio. Europa Press

No le dio tiempo avisar a nadie, escapó a duras penas y se puso a llorar y a rezar "por los que estaban en las casas que se estaban yendo al garete, sintiendo rabia e impotencia". De su tienda, emplazada en la zona turística que ha sido precisamente la más afectada, no ha quedado nada. "La DANA se lo ha llevado todo, ha sido una ruina. Pero es lo que menos importa. Yo al menos estoy bien. Lo importante es encontrar a los que han desaparecido", ha afirmado Martínez.

Senderistas israelíes

Por su lado, un matrimonio israelí de 59 y 54 años que estaba de senderismo en el momento de la riada explica que llegaron el vienes a España y después de visitar Valencia decidieron acercarse a Letur para hacer senderismo. “Estábamos haciendo una ruta cuando empezó a llover mucho y a subir el nivel del agua del río. Nos asustamos y corrimos de vuelta al pueblo", explican.

Fue entonces cuando vieron “una cascada que salía desde el propio pueblo”. La pareja ha pasado la noche en el centro de acogida habilitado en la escuela y ahora espera instrucciones de las autoridades: "Nuestro coche con todas nuestras pertenencias estaba en el casco antiguo. No hay ni rastro de él", señalan.

La hora más crítica



Los habitantes del pueblo han situado la hora más crítica sobre las 13.45 del martes. Irene Ruiz, de 42 años, explicaba que estaba comiendo con sus padres en un día en el que nadie sospechaba cómo iba a terminar. “Simplemente parecía que estaba lloviendo bonico", explica Irene. Fue entonces cuando una vecina le advirtió de la situación que estaba empezando a vivirse el centro del pueblo.

"Me avisó de que mi casa estaba desbordada y vine corriendo. Mi suegra y mi cuñado se quedaron atrapados en la casa de al lado durante horas hasta que por la tarde los pudieron sacar los equipos de rescate". Todo el bajo de su casa ha quedado fuertemente afectado por el agua. "Esto es un barrizal, todas las puertas de mi casa están reventadas y hay fango por todos lados", subraya.

Jesús Amores, de 57 años, también vecino del municipio, se encontraba en Hellín cuando se enteró de la situación que se estaba viviendo en Letur. "Allí no llovía tanto, pero conforme empecé a acercarme me di cuenta de lo que estaba pasando. El agua saltaba por encima de las casas". Propietario del restaurante ‘El Castillo’, Jesús ha asumido que su negocio ha quedado totalmente destruido: "No podemos ni acercarnos al centro de la ciudad, está todo destruido. El pueblo va a tardar años en recuperarse de esto, y no sólo por los daños materiales".