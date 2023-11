Una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete denuncia acoso y una agresión sexual

Adela Sevilla, una conserje del Ayuntamiento de Albacete, ha denunciado que sufrió acoso y una agresión sexual mientras desempeñaba su trabajo en un festejo de la feria taurina de la ciudad. Asimismo, ha reprochado la desprotección que ha sentido por parte del Consistorio, en el que trabaja desde el año 2005.

En este sentido, Sevilla ha lamentado que el Consistorio no se haya personado como acusación particular tras la denuncia que interpuso por los hechos ocurridos el 15 de septiembre mientras trabajaba en el festejo en el palco de autoridades, "debidamente identificada como trabajadora municipal".

"Fue objeto de comentarios inapropiados y gestos insistentes por parte de un hombre del palco adyacente", ha explicado, además de indicar que tras terminar el festejo otro de los varones de ese palco se abalanzó sobre ella sin su consentimiento.

Cabe destacar que, aunque no ha querido ofrecer más datos para no interferir en la investigación, ha confirmado que ha podido identificar a los dos hombres ante la Policía. "Estos hechos fueron comunicados inmediatamente al puesto jerárquico y denunciados ante la Policía Nacional y el juzgado. Toda la documentación se registró en el servicio oportuno del Ayuntamiento de Albacete", ha expresado.

Además de lamentar que el Consistorio no se haya personado como acusación particular, ni haya gestionado el oportuno requerimiento a la empresa concesionaria de la plaza de toros, ha indicado que "tampoco ha asumido la defensa directa por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, sino que la deriva a una gestión externa". Sin embargo, ha señalado que ha tenido conocimiento, "de manera oficiosa por concejales de otros partidos", de que el Consistorio ha aprobado pagarle su defensa.

Por todo ello, ha criticado que no haya recibido "ni una sola persona de apoyo ni acompañamiento por parte de miembro alguno del equipo de Gobierno". "Mis repercusiones anímicas se ven acrecentadas por la falta de apoyo, de defensa jurídica. He sentido soledad, abandono e indiferencia. Me he sentido desprotegida y abandonada", ha afirmado la víctima.

Seguimiento del asunto

Por su parte, según han afirmado a la agencia de noticias EFE fuentes del equipo de Gobierno municipal, el Ayuntamiento asumió el tratamiento del caso desde que se tuvo constancia a través del escrito que el 20 de septiembre presentó la trabajadora, haciendo un seguimiento del caso.

"Ante la denegación de asistencia por parte de la aseguradora municipal y el archivo de la petición por el Servicio de Recursos Humanos, desde Alcaldía se decidió que el Ayuntamiento de Albacete debía prestar la asistencia jurídica con sus propios medios", han explicado.

Por último, han detallado que se aprobó en la comisión correspondiente prestar esta asistencia y que está previsto en el orden del día de la Junta de Gobierno de este jueves, para su aprobación definitiva.

