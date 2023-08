Arrancan las obras de un nuevo centro sociocultural en Albacete

Con la ceremonia de colocación de la primera piedra a cargo del alcalde Manuel Serrano, han arrancado las obras de construcción de un nuevo centro socio-cultural para la ciudad de Albacete, que dará servicio al barrio de Cañicas-Imaginalia.

El alcalde ha querido destacar especialmente la representación vecinal en el acto, con el presidente de la Asociación de Vecinos, José Antonio Cánovas Cortés, y Ana Sevilla como representante de la FAVA.

"Con ellos se gestó y se diseñó y se presupuestó este centro, en 2018. Los vecinos son hoy los principales protagonistas de este acto, porque un centro socio-cultural no es nada si no le dan vida las personas. El Ayuntamiento tiene la obligación de construir edificios e infraestructuras, pero las paredes de este futuro centro socio-cultural serían un cascarón vacío si no acogieran la intensa vida social y ciudadana a la que está destinada esta dotación", ha dicho.

Una inversión de 1,3 millones

Según informa el Consistorio, las obras tendrán una duración prevista de un año, con más de 1,3 millones de euros de inversión. El centro contará con espacios para la asociación de vecinos, y también para los trabajadores de Acción Social, además de seis salas multiusos, una ludoteca y bebeteca, y una biblioteca con acceso propio desde el Parque de los Cuentos.

En total el edificio tendrá casi 900 metros cuadrados, más otros 540 metros para aparcamientos y patio, sobre una parcela de 1.429 metros cuadrados.

"Estoy seguro de que la asociación de vecinos dará contenido desde el primer día a lo que será un centro moderno y funcional. Por supuesto será un edificio sin barreras, dinámico y versátil, accesible y cómodo. Será el edificio que merece este barrio, el edificio que los vecinos nos vienen reclamando porque se lo merecen, y porque están decididos a convertirlo en un espacio vivo y participativo", ha asegurado.

Serrano ha destacado que la participación activa de los ciudadanos es un compromiso, una idea básica e irrenunciable para su equipo de gobierno.