Page pide a la gente que vote pensando "en lo que preocupa" y no solo desde "las entrañas"

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha mostrado su preocupación por el hecho de que el próximo 23-J se vuelva a repetir lo que ocurrió en las locales y autonómicas del 28-M y los votantes se dejen llevar por "la llamada a las entradas y a la emoción que se está haciendo y no a la razón". Por ello, ha insistido en la necesidad de poner el acento "en lo que le interesa a la gente, lo que le preocupa”.

Durante un acto que ha tenido lugar en el Hotel Beatriz de Albacete, en el que ha estado arropado por más de 300 simpatizantes, Emiliano García-Page ha llamado a la participación el próximo 23 de julio porque "nos jugamos consolidar lo pactado con el Gobierno de España, que es el gobierno con el que más acuerdos se han firmado desde que hay autonomía".

El presidente regional ha estado acompañado por consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; el presidente de la Diputación de Albacete y secretario general del PSOE de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Sabntos y las candidaturas al Congreso y al Senado por el PSOE, lideradas por Emilio Sáez y Amparo Torres, entre otros, dejando claro que a esta tierra "le conviene un Gobierno que apueste por la sostenibilidad, por la solidaridad y por la igualdad".

Un momento del mitin de García-Page.

Page ha subrayado que a Castilla-La Mancha "no le es indiferente" lo que ocurra en los próximos comicios, porque "no da lo mismo que el agua lo gestione un gobierno sensible a los recursos y a la sostenibilidad, que uno que al agua no lo considera un recurso natural, sino mercadeo político y electoral".

Por ello, ha considerado que las elecciones del 23 de julio " no son solo quitar al que está, son fundamentalmente decidir qué es lo que queremos, qué modelo de país, qué modelo económico y que modelo de política social".

"Hemos levantado uno de los mejores sistemas sanitarios de España, hemos conseguido un sistema educativo que llega a los últimos rincones, encabezar la lista de atención a la dependencia, la lista de confianza empresarial o de empleo juvenil", ha destacado, por lo que ha reiterado su petición para que se que vote "por este partido, porque quiero para este país lo que estamos demostrando nosotros que somos capaces de hacer en la región".

Por últilmo, el secretario general del PSCM-PSOE no ha querido pasar por alto que el actual Gobierno central "es el que menos tacha tiene en materia de honestidad de toda la democracia, y eso tendría que computar", y ha insistido también en que el PSOE "es un partido esencial en este país, una constante en la política española" que ha desempeñado un papel "determinante" en la historia de España.

Sigue los temas que te interesan