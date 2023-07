Vuelve el Festival de Jazz de Talavera: homenaje a Nina Simone y un programa para no perdérselo

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Talavera, Enrique Etayo, ha presentado este lunes el XXI Festival Internacional de Jazz ‘Ciudad de Talavera’, que se desarrollará entre los días 21 y 29 de julio, y para el que se han programado una treintena de actividades y un total de nueve conciertos nocturnos, todos ellos a partir de las 22:30 horas.

El escenario de la Plaza del Pan volverá a acoger una nueva edición del festival Internacional de Jazz, donde destacan las actuaciones de Paquito D’Rivera, The Lucky Makers’, Astrid Jones & The Blue Flaps, entre otros.

Así lo ha dado a conocer este lunes el concejal de Cultura durante la presentación de la vigesimoprimera edición del festival, acompañado el presidente de la Asociación ‘Always Elvis’, Benedicto Tapetado, y el responsable de comunicación de la entidad, Lucas Fernández, donde ha recalcado que “como no podía ser de otra forma, el Ayuntamiento seguirá apoyando y colaborando con la promoción de la cultura, y en este caso, de este gran festival de Jazz, y todas las actividades que se proponen".

Etayo, ha subrayado la importancia de este evento musical, incidiendo en que se trata de “una de las actividades más importantes y que más público abarca durante el verano”, por ello “seguiremos trabajando para cada año ir mejorándolo”.

Antes de finalizar, Etayo ha querido agradecer el trabajo de todas las personas que colaboran en la organización y el desarrollo de esta semana musico cultural, organizada por ‘Always Elvis’ y El Círculo de Bellas Artes, y ha subrayado que se trata de un evento cultural que sufraga prácticamente en su totalidad el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Talavera.

Los conciertos

En concreto, la semana del XXI Festival Internacional de Jazz arrancará el viernes 21 de julio, con la actuación de ‘Astrid Jones & The Blue Flaps, en la Puerta de Sevilla, el sábado, 22 de julio, será el turno de Alison Torres y The Clams, en el escenario exterior de La Bombonera, y el domingo, 23 de julio, actuará en la plaza de San Agustín, Patricia Gose & The Lucky Masters.

Ya a partir del lunes, 24 de julio, los conciertos se celebrarán en su escenario habitual de la Plaza del Pan y contará con las actuaciones de Paquito D’Rivera & Leganes Band, Tania Ruzs & Company, Ariel Bringuez Quintet, Noa Lur Quintet, Talavera Big Band, y finalmente, Terra Musical Ensemble, que cerrará el Festival el sábado, 29 de julio.

Cabe resaltar que, el concierto de ‘The Lucky Makers’ del domingo 23 de julio en la Plaza de San Agustín, tendrá aforo limitado y contará con un precio de entrada de siete euros. Además, este año, el festival rendirá un “cálido” homenaje a la “maravillosa” Nina Simone, en el 20 aniversario de su fallecimiento.

En cuanto a las actividades, arrancarán el viernes, 21 de julio, con la inauguración de la exposición de fotografías del Festival Internacional de Jazz en el Centro Cultural Rafael Morales, y le seguirán diferentes actividades como: el VI Certamen de dibujo ‘Dibujazz Talavera, jazz en las ondas de radio, disco fórum, o la degustación GIOJAZZ, MUSIJAZZ, TABUJAZZ, JAZZPACHO, jambalaya y cocina criolla, entre otras.

Durante su intervención, el presidente de la Asociación ‘Always Elvis’, Benedicto Tapetado, ha recalcado la calidad de todos los artistas que pasarán por los diferentes escenarios de la ciudad, incidiendo en que esta edición volverá a contar con tres partes diferenciadas: el jazz de mediodía, los conciertos de la noche, y el jazz de media noche, donde se desarrollarán tertulias, reuniones o música en directo en diferentes locales de la ciudad.

“Son veintiún años de sueños y magia, que enriquecen el verano de Talavera”, ha apostillado.

