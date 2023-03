Simulacro este martes en un polígono albaceteño: se enviará un SMS de alerta a modo de prueba

Los teléfonos móviles que este martes 7 de marzo se encuentren en torno a las 10:25 horas en las inmediaciones del polígono industrial Montearagón de Chinchilla de Montearagón (Albacete) recibirán un SMS de alerta a modo de prueba con motivo del simulacro del Plan de Emergencia Exterior (PEE) que se llevará a cabo en la empresa Tradecorp/Ascenza, dedicada a la fabricación de productos fitosanitarios.

El texto del mensaje que llegará a los teléfonos móviles que se encuentren en esta área será el siguiente: "ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL. PRUEBA DEL NUEVO SISTEMA DE ALERTA A LA POBLACIÓN ANTE EMERGENCIAS. Durante la mañana de hoy se realizará un simulacro en las instalaciones de la industria TRADECORP/ASCENZA en el Polígono Industrial Montearagón de Chinchilla de Montearagón. No se alarme, se trata de un simulacro de Emergencias. Una vez leído el mensaje pulse Aceptar para eliminarlo de la pantalla. No es necesario que realice ninguna otra acción. NO LLAME AL 112, ES UNA PRUEBA. Gracias por su colaboración. FIN DEL MENSAJE DE PRUEBA RED DE ALERTA NACIONAL. 112-Castilla-La Mancha".

Según ha informado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa, el objetivo de esta actividad es doble: ejercitar a través del simulacro la respuesta de los efectivos ante una posible emergencia y comprobar el impacto del mensaje enviado a través de la Red de Alerta Nacional (RAN) a la zona.

Hipótesis del simulacro

Organizado por la Dirección General de Protección Ciudadana, el simulacro simulará el incendio de un charco de producto inflamable, ocasionado por una supuesta avería eléctrica de un camión durante la descarga de bidones de un producto fitosanitario.

Las llamas se extenderán al interior de la nave principal de almacenamiento. Por todo ello, la empresa activará su Plan de Emergencia Interior y, ante la imposibilidad de extinguir el incendio, lo comunicará al Servicio de Emergencias 1-1-2 y se activará el Plan de Emergencia Exterior de la compañía, bajo la dirección técnica de la Dirección General de Protección Ciudadana y el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Chinchilla de Montearagón.

Durante el ejercicio está prevista la activación de recursos pertenecientes al Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Protección Civil y Policía Municipal), al Ayuntamiento de Albacete (Servicio contra incendios y salvamento), de la Diputación Provincial de Albacete (Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete), de la Subdelegación del Gobierno en Albacete (Guardia Civil), de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Delegación de la Junta en Albacete, Delegación provincial de Hacienda y Administraciones Públicas y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible), así como la Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM o Cruz Roja, entre otros.

Sigue los temas que te interesan