Yolanda Díaz atiende las protestas de unos trabajadores de Albacete: "Lo voy a denunciar"

Más de un centenar de trabajadores de la empresa Ingeteam se han manifestado este sábado en Albacete para reclamar una subida salarial debido a que sus sueldos llevan congelados años, hasta 15 en algunos casos. Así han informado los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de la manifestación.

Según informan las agencias Europa Press y EFE, la manifestación ha tenido lugar en la plaza del Altozano, aprovechando el acto de escucha de la plataforma Sumar, por lo que los allí presentes han pedido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que los ayude. "Llevamos 15 años sin subidas salariales y la empresa no se quiere sentar a negociar".

Por su parte, Yolanda Díaz les ha asegurado que lo va a "denunciar", invitándolos a pasar al acto. "Esto no puede ser, la empresa se tiene que sentar a hablar, es necesaria esa subida salarial de inmediato, los trabajadores os merecéis salarios dignos. Acabo de hablar con estos trabajadores que llevan 15 años sin subidas salariales, para esto existe Sumar. Queremos un país con trabajadores que vivan con dignidad. Por eso pido a la empresa que se siente a negociar y suba el salario a sus trabajadores".

En este sentido, ha defendido los principios del proyecto de escucha, "un proyecto amable, que cuida a la gente y que se preocupa por las pensiones y los salarios".

Yolanda Díaz en Albacete. Foto: Europa Press / Luis Vizcaíno.

Asimismo, se ha referido a las personas que se han quedado sin poder acceder a la Filmoteca por cuestiones de aforo, prometiendo volver a Albacete en un espacio mayor. "La Mancha tiene que formar parte de este proyecto, por eso me comprometo a volver a Albacete para que nadie se quede fuera".

Más movilizaciones

Por su parte, los trabajadores de Ingeteam han alertado "de más conflictividad y de más movilizaciones si la empresa se opone a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores".

Víctor Amores, presidente del comité de empresa, acompañado el miembro José María Ródenas, ha criticado a la empresa por la congelación de los sueldos. "En los últimos años, Ingeteam ha experimentado un notable aumento de plantilla, negocio y presupuestos. Una imagen exterior en constante expansión que no ha ido de la mano de un plan empresarial que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores, sino más bien todo lo contrario, ha dejado de lado a su plantilla".

"En este momento se está negociando un acuerdo de condiciones, llevamos cinco meses de negociación, pero no hay avances. Nos hemos enquistado, la empresa no quiere hacer esas subidas salariales que la plantilla necesita, y no vamos a llegar a ningún acuerdo si esas subidas no se producen".

Asimismo, los representantes sindicales han exigido a la empresa unas condiciones de trabajo equitativas, justas y respetuosas relacionadas con las horas extraordinarias y las unidades de negocio internas.

Concentración en Albacete. Foto: CCOO.

