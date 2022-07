El gran honor de dos manchegos de Asprona en la Puerta de Hierros de la Feria de Albacete

Por primera vez, una pareja de manchegos de Asprona acompañarán al alcalde de Albacete, Emilio Sáez, el 7 de septiembre en la apertura de la Puerta de Hierros que dará inicio a la Feria 2022.

Lo ha anunciado este miércoles el primer edil, durante su visita a la Escuela de Verano de la asociación, donde ha destacado la importancia de dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual.

"Hace un par de años le dije a la presidenta de Asprona que me gustaría abrir la Puerta de Hierros acompañado por un manchego y una manchega con discapacidad intelectual, así me gustaría que fuera y así va a ser, porque no se me ocurre mejor manera de visibilizar al colectivo que en un momento donde todo el mundo mira la Puerta de Hierros", ha señalado.

Desde la entidad, su presidenta, Amalia Serna, ha agradecido la iniciativa. "Muchas gracias alcalde, así lo haremos, de hecho ya tenemos la pareja de manchegos buscada y lo esperan con muchísima ilusión", ha asegurado.

De otro lado, Serna ha detallado las actividades que realizan en la escuela durante la época estival, con visitas a diferentes puntos de la ciudad, para que los alumnos puedan integrarse en la sociedad y conocer y disfrutar de la capital, a la vez que las familias pueden conciliar la vida laboral y familiar.

"Todos los días hacen alguna actividad, ya han visitado el Centro del Agua, el Depósito del Sol, el aula de la naturaleza, también han ido al parque de bomberos, a la Policía Local y Nacional. Además todos los martes y jueves van a la piscina. En definitiva, buscamos que tengan una cobertura también durante los meses de verano", ha explicado.

En este sentido, ha agradecido el apoyo de Fundación Globalcaja y el Ayuntamiento de Albacete, aunque ha pedido al Consistorio aumentar la cobertura de las escuelas municipales para conseguir una inclusión real.

"Estamos muy contentos de contar con este servicio, ya que un 90 por ciento de las personas de la asociación tienen grandes necesidades de apoyo. Pero nos gustaría que las escuelas municipales de Albacete pudieran atender a todas las personas, esperamos que el año que viene amplíen su cobertura y puedan ser totalmente inclusivas", ha deseado.

Por su parte, Sáez ha incidido en la importante labor que hacen desde la asociación, "encargándose los 365 días del año de buscar alternativas educativas y laborales, dando visibilidad al colectivo".

Respecto a la petición de Serna, el alcalde ha asegurado que la ciudad cuenta con 13 colegios con escuelas de verano y que en todas ellas hay personas con discapacidad. "Todas las escuelas municipales son inclusivas, además, quisimos contar con Asprona y Desarrollo para que colectivos con mayor grado de discapacidad estuvieran mejor atendidos. Esto permite también que personas de mayor edad que no entrarían en el ratio de las escuelas de verano se puedan incorporar a estos servicios", ha defendido.

Por último, Sáez ha reivindicado el compromiso de la Corporación municipal para conseguir que Albacete "sea la ciudad que más trabaja por las personas con discapacidad".

