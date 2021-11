PP, Vox, Podemos y la concejal no adscrita hacen pinza para mantener un impuesto en Albacete

El Ayuntamiento de Albacete no suprimirá el cobro en suelo urbano del 10 por ciento de edificabilidad excedentaria, un pago que debían realizar, en determinados casos, los constructores y promotores al Consistorio y que el equipo de Gobierno quería eliminar, alegando que "Albacete es la única ciudad de Castilla-La Mancha en la que se realiza este cobro".

De esta manera, se mantiene el pago de ese 10 por ciento de edificabilidad adicional en suelo urbano, a través de una moción presentada por el Partido Popular en el pleno ordinario que ha tenido lugar este jueves y que ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, Vox y la concejal no adscrita, María Teresa García.

"Que solo nosotros cobremos un impuesto no me parece una razón de peso para eliminar un ingreso que le viene bien a la ciudad, por supuesto que desde el PP estamos a favor de bajar impuestos, pero bajarlos para todos, no solo para unos pocos, que son los que se ven afectados por esta medida", ha explicado el concejal 'popular', Julián Garijo, durante su intervención, donde ha acusado al equipo de Gobierno de anteponer sus intereses a los de la ciudadanía.

"La eliminación de este cobro solo se pretende realizar para justificar un pacto que solo buscaba conseguir sillones, concretamente el de la Alcaldía".

También desde la formación morada han defendido la continuidad de este impuesto, destacando que será una línea roja a la hora de pactar los presupuestos. "La supresión de este cobro es una línea roja, innegociable y con la que no vamos a ceder", ha asegurado la concejal de Unidas Podemos, Nieves Navarro.

Desde Ciudadanos, Arturo Gotor ha criticado la decisión del resto de partidos, argumentando que ese impuesto acabará repercutiendo en el precio final de la vivienda y que no supone una recaudación significativa para las arcas municipales.

"Si yo le subo el precio a lo que cuesta promover, eso acaba en el precio de la vivienda, serán casi 4.000 euros por casa. Hablamos de ese 10 por ciento como si se fuera a arruinar el Ayuntamiento, cuando en este año tan solo llevamos 300.000 euros ingresados, no merece ni el tiempo que llevamos aquí".

Junto a esta, también se han aprobado el resto de mociones presentadas por el PP para instar al Gobierno nacional a paralizar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', y para solicitar a Aguas de Albacete la elaboración de un informe sobre el impacto que tendrá la aplicación de la nueva ley del agua en los recibos de los consumidores.

Propuestas que han salido adelante con los votos a favor de Vox, Ciudadanos y García Arce, y los votos en contra PSOE y Unidas Podemos, que han acusado al PP de usar los problemas de la ciudadanía con intereses partidistas.

"Su forma de hacer política es usar unas reivindicaciones laborales y hacer un uso partidista de ellas, sabiendo que puede afectar a la neutralidad que ha caracterizado siempre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", ha señalado la concejal de Seguridad Ciudadana, María José López.

Interrupción voluntaria del embarazo

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a la moción presentada por la formación morada para pedir a la Junta que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y se aumenten los programas de educación sexual en los centros educativos.

"En 2020 solo se practicaron dos abortos farmacológicos y uno por graves anomalías en el Hospital General de Albacete, son datos preocupantes", ha argumentado la concejal de Unidas Podemos, Carmen Fajardo.

En este sentido, desde el PSOE, el concejal de Igualdad y Mujer, Manuel Martínez, ha lamentado también que el tener que llevar a cabo estos abortos en centros privados facilite el hostigamiento a las mujeres por parte de grupos "fundamentalistas".

Por ello, ha propuesto llevar esta demanda también a los ministerios de Igualdad, Sanidad y Justicia, "porque los efectos de esto lo sufren las mujeres en Albacete".

Por otra parte, también se han aprobado la concesión de dos ayudas directas para el apoyo al comercio del centro de la ciudad y la celebración del IV Congreso Nacional de Áreas Empresarias de Cedaes, que acogerá la capital el próximo 1 de diciembre.

Además, el Ayuntamiento ha actualizado el Reglamento de la Lonja Municipal y los mercados de abastos para facilitar el acceso a los puestos vacantes.

